Hugo Duro: "Todavía nos queda dar mucha guerra por Europa este año"

Valencia - Publicado el 16 may 2025, 23:48 - Actualizado 16 may 2025, 23:49

El Valencia perdió en Mendizorroza el miércoles muchas de sus opciones de estar pero no todas. Por eso el vestuario no se rinde, después de una durísima temporada, de regalarse seguir soñando por lo que hace meses parecía inviable. Así se lo dejó claro en un acto publicitario del club, celebrado en El Puig, uno de los estandartes del equipo, Hugo Duro. "Creo que de momento hemos hecho algo muy importante, salvar este año que tan difícil se nos había puesto. Ahora es momento de acabar bien el año, que no ha acabado, tenemos cosas en juego. Una vez que llegue el verano, la gente desconecte de este año tan difícil también a nivel mental, pues obviamente nos pongamos objetivos. Pero como digo, este año no ha acabado y todavía nos queda por dar mucha guerra. Ya no solo por eso, sino también a agradecer un año tan difícil, que les hemos necesitado tanto y que tanto han estado a nuestro lado. También hay jugadores que no siguen y hay esa ilusión de que Mestalla los despida", comentó el delantero madrileño.

"Al final es un orgullo. A nosotros nos encanta todo lo que tiene que ver con Valencia, con la terreta. Obviamente que un patrocinador valenciano siga apostando por nosotros es una alegría inmensa. Ojalá en el futuro lo vayamos representando también por Europa", deslizó el getafense al ser preguntado por el anfitrión del acto, el patrocinador oficial, TM Grupo Inmobiliario. Hay ganas en el vestuario de apurar las opciones y eso pasa, primero, por ganarle el sábado al Athletic Club en Mestalla.

El tropiezo con polémica en Mendizorroza redujo las opciones continentales de los de Corberán. El penalti señalado por Gil Manzano generó un profundo malestar en el vestuario valencianista. "¿Ningunearnos? No creo, y espero que no. Los árbitros tienen un trabajo muy difícil y, obviamente, se pueden equivocar. Creo en su honradez, no pienso mal de nadie, todo el mundo lo intentamos hacer lo mejor posible. Hay veces que sin portero fallaré y nunca se va a dudar de mi honradez. Cada uno hace el trabajo como puede y de la mejor manera posible. Hablé con Gil Manzano, le dije que cada vez que me caigan encima me caeré al suelo y espero que me piten falta porque las normas son para todos, imagino", argumentó Hugo Duro sin querer hacer más grande la polémica.

En lo que fue muy contundente fue al tratar el documental de Vinicius en Netflix. "No lo he visto y cualquiera que haya ido a Mestalla, cualquiera que haya visto un vídeo, se ve que dice tonto. No sé por qué queremos subtitularlo con algo que no se dijo, que tres imbéciles, creo que fueron tres, no me acuerdo ya, los que fueran, fueron castigados de la manera que merecen. Pero no por eso merece el resto, que se les tache de una afición racista, sobre todo cuando es mentira y hay muchos vídeos que lo demuestran", defendió el delantero madrileño.

David González Javi Guerra posa con aficionado del Valencia en El Puig

Acompañado por Javi Guerra, también se le preguntó por el futuro del 8. "Esto es fútbol, todos queremos a los mejores siempre en el equipo y yo me encargaré de que, si no está con nosotros, de pegarle un buen collejón. Todavía tiene que darle muchas alegrías al valencianismo. Cuantos mejores jugadores y, sobre todo, gente que sepa lo que es el Valencia esté aquí, pues mucho mejor para nosotros", explicó el máximo goleador del conjunto valencianista.