La hostelería tras la DANA, Quique Dacosta y la esperanza en Algemesí

Algemesí fue la ‘zona cero’ de la DANA en la comarca de La Ribera. El pasado 29 de octubre, el río Magro desbordó a su paso por esta comarca, causando estragos en 26 localidades, tal y como registra la Generalitat Valenciana. Albalat de la Ribera, l’Alcúdia, Alfarb, Alginet, Almussafes, Alzira, Benicull de Xúquer, Benifaió, Carlet, Catadau, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Guadassuar, Llaurí, Llombai, Montroi, Montserrat, Polinyà de Xúquer, Real, Riola, Sollana, Sueca, Turís y la propia Algemesí.

Hoy el polvo en suspensión sigue siendo protagonista y todavía podemos ver las cañas y los coches destrozados que nos anuncian que la tragedia también dejó una gran huella por aquí. Los pueblos luchan dos meses después por reconstruir sus calles, sus viviendas y sus negocios, al tiempo que sueñan con recuperar la normalidad que la riada cortó de pleno.

Entre los negocios afectados, está la hostelería. Valencia es una tierra con una fantástica gastronomía. Y este sector se ha visto muy afectado por la DANA. Según datos de Conhostur, la confederación de hostelería y turismo, cerca de 1500 locales hosteleros se han visto afectados, con unas pérdidas que rondan los 300 millones de euros. Como esperanza, está previsto que un 40% abra en los próximos 2 meses, pero el 15% no volverá a retomar su actividad. A la espera de saber qué ayudas llegarán y cuándo, la propia hostelería ha impulsado iniciativas para que los bares ayuden a los bares.

Quique Dacosta, reputado cocinero a nivel mundial con 7 Estrellas Michelín, impulsó la iniciativa ‘Desde Valencia para Valencia’ junto a grandes chefs como Ricard Camarena y Begoña Rodrigo, entre otros. “Estábamos dando de comer al máximo número de personas posible que nuestra logística nos permitía y decidimos también parar y pensar. Lo siguiente era intentar recaudar dinero para las víctimas del tejido productivo. Cocinar y organizar grandes eventos para recaudar dinero y ayudar lo máximo posible”, asegura el chef en COPE. “Si nuestro sector no se hubiera puesto a trabajar de la mano no habría sido realista. La respuesta social ha sido abrumadora”, añade.

En el especial de COPE pensando en la reconstrucción, Dacosta nos acompaña al Restaurante La Mesedora, negocio hostelero arrasado por la DANA en Algemesí. De Valencia es típica la paella, pero también existe tradición por el almuerzo (esmorzar, en valenciano). Almorzar en Valencia es eso que se hace antes del mediodía, pero nada tiene que ver con un snack horas después del desayuno. Con sus cacahuetes, sus aceitunas, incluso hasta una ensalada antes de saborear un gran bocadillo que la mayoría de veces te deja después sin comer. Y para rematar un café, y si está tocadito de ron, se le llama Cremaet. La Mesedora es conocida por ser una de las cunas de esta tradición en la provincia de Valencia.

Ostenta el premio al tercer mejor bocadillo de España y el Cremaet d’Or deleita a todas sus visitas. La suya es una historia de retos constantes. Abrieron solo días antes de que el COVID nos encerrara a todos en casa y ahora el desbordamiento del río Magro arrasó con todo. Incluso una trabajadora tuvo que pasar la noche del 29 de octubre metida en local. Sus propietarios son Sergio y Jaume, dos de tres hermanos de la familia Santamaría. “El 29 de octubre fue un día que nunca olvidaremos. Nos ha costado encontrar unas sillas donde sentarnos. El local quedó totalmente destrozado. Entraron 80-90 centímetros. Se llevó el 80% de la maquinaria y todas las existencias. Preparábamos un evento en Valencia para ese fin de semana de promoción del almuerzo, el Esmorzafest. Teníamos preparados 500 litros de cremaet y 80 tiramisús”, relata Sergio, quien abre el local expresamente para la entrevista y recibe con sorpresa la visita de Dacosta.

“La hostelería y los que somos de bar tenemos una capacidad de resiliencia. Hemos visto a nuestros padres trabajar de domingo a domingo. Vemos las cosas como una oportunidad de mejora. En el COVID nos reinventamos en redes. La hostelería es la industria de la felicidad. Ahora es otro tipo de catástrofe y nos hemos querido volcar también desde nuestra posición de restaurante humilde. Hemos recogido alimentos, albergado voluntarios, distribuido comida caliente. Todo lo que ha estado en nuestra mano para poder ayudar a nuestros vecinos”. Antes de empezar a arreglar su propio negocio, los miembros de La Mesedora tendieron la mano a Algemesí.

Viendo las imágenes de cómo quedó el restaurante tras el paso de la DANA, Quique Dacosta lamenta todo lo ocurrido: “Son imágenes que no vamos a poder borrar. Y realmente mejor no borrarlas, porque hay un aprendizaje de todo ello”, dice el chef, que insiste en sus ganas de ver La Mecedora en funcionamiento de nuevo: “Estamos en un restaurante maravilloso en el que queda mucho trabajo por hacer”. Sergio y su familia no paran de trabajar a destajo para poder volver a abrir. Así encaran el comienzo de 2025. Como Quique Dacosta, cientos son los clientes que desean poder volver a disfrutar pronto de la cuna del almuerzo valenciano en la comarca de La Ribera, así como de todos los negocios hosteleros que han visto truncados sus sueños.