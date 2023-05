Horario y dónde ver y escuchar el Villarreal B-Levante UD de LaLiga SmartBank

El Levante Unión Deportiva visita mañana al Villarreal CF B en Estadio de La Cerámica (18.30h) en un duelo en el que no vale otra cosa que no sea ganar. El pinchazo del pasado lunes ante el la UD Ibiza ha generado un clima de dudas alrededor de la parroquia levantinista, pero lo cierto es que a falta de dos jornadas todavía es posible el ascenso directo. Para volver a ganar la confianza de la afición y jugársela a una carta en el Ciutat en la última jornada ante el Oviedo, los tres puntos ante el filial del Villarreal son la única opción. Escucha el partido en el Tiempo de Juego de la Cadena COPE a través de las emisoras COPE Más, la web y las aplicaciones móviles.

Los azulgranas estarán acompañados por cerca de 2.500 aficionados, que recorrerán los 60 kilómetros que separan Valencia y Vila-real. Son, aún así, menos de la mitad de las entradas disponibles facilitadas por el conjunto amarillo, que ascendían a 6.000. Además de ese núcleo de aficionados que han adquirido las entradas en la zona visitante, se espera que acudan también aficionados por cuenta propia.

El Levante UD puede terminar la jornada líder, pero también puede terminarla sin opción alguna de ascender de forma directa. El Granada empieza líder con 69 puntos, Las Palmas es segundo con 68 puntos. Si se dan los resultados, estos dos equipos podrían ascender de forma matemática de ganar y perder el resto de rivales. El Deportivo Alavés es tercero con 67 puntos, los mismos que el Eibar en la cuarta posición. Los granotas son 5º con 66 y el Albacete 6º con 63. No ganar podría suponer perder las opciones de meterse entre los dos primeros a falta de un partido. Todo o nada en La Cerámica. Sea como fuere, en caso de que el Levante UD tenga que ir a la promoción para el ascenso, quedar arriba supone tener el factor campo a favor y, por tanto, la vuelta en el Ciutat de València.

El Villarreal B llega 16º, salvado en la última jornada de forma matemática y con nada en juego. A tenor de los partidos anteriores, puede haber mayoría de aficionados granotas en las gradas amarillas. Los groguet tienen jugadores con talento bajo la batuta de Miguel Álvarez, que ha conseguido construir un equipo competitivo a lo largo de la temporada. Han conseguido caminar durante la campaña con la seguridad de continuar en Segunda y algunos de sus jugadores han tenido opción de jugar en el primer equipo. En esa línea, Mbacke y Carlo Adriano podrían no estar mañana, ya que se han ejercitado hoy con la primera plantilla de Quique Setién ante las bajas por sanción de Pau Torres y Dani Parejo.

Calleja no podrá contar con los lesionados de larga duración habituales: Vezo, Campaña, Cárdenas y Pablo Martínez. A ello hay que sumar a Rober Ibáñez, que ha caído esta semana y no podrá jugar los partidos que restan de liga regular. El técnico madrileño está pendiente de Wesley Moraes, que no ha entrenado con normalidad junto al resto de compañeros esta semana. De Frutos apunta a regresar al once. También Bouldini, que jugaría arriba con Montiel por detrás, tal y como conté Deportes COPE Valencia que había trabajado Javier Calleja.

El Levante UD ganó 4-1 en el partido de la primera vuelta con goles de Sodado, Brugué, Joni Montiel y Cantero. El técnico era todavía Mehdi Nafti.

Dónde ver y escuchar el partido

El partido, correspondiente a la jornada 41 de LaLiga SmartBank, comenzará el sábado a las 18.30h hora peninsular. Se podrá seguir por televisión a través de LaLiga SmartBank TV.

