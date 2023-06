Horario y dónde ver y escuchar el LevanteUD-Albacete de LaLiga SmartBank

El Levante Unión Deportiva se mide hoy al Albacete Balompié en la vuelta de las semifinales de la promoción de ascenso a LaLiga. Los de Calleja dieron un paso de gigante el pasado sábado en busca de la eliminatoria final. La victoria 1-3 en el Carlos Belmonte obliga a los manchegos a ganar por más de dos goles para conseguir el pase a la siguiente ronda. No obstante, enfrente tendrán un Levante UD crecido y apoyado por todo un estadio. El Ciutat estará lleno en busca de la final por el ascenso. Escucha el partido en el Tiempo de Juego de la Cadena COPE a través de las emisoras COPE Más, la web y las aplicaciones móviles.

Calleja insistió ayer en rueda de prensa en la importancia de "no especular con el resultado". Lo hizo ya antes del partido de pasado sábado por tener la vuelta en su estadio y lo reitera para la cita de hoy: "No sé plantear un partido para empatar. No vamos a jugar a defender". Al no haber tanda de penaltis, el Levante UD pasaría a la ronda final en caso de que la igualada -que el Albacete gane por dos goles hoy- persista al final de los 90 minutos de prórroga.

La actuación de De Frutos fue fundamental para lograr la victoria en Albacete. Dos tantos del levantinista ayudaron al equipo a conseguir un 1-3 que da cierta ventaja a los granotas. El equipo sabe que no puede repetir el comienzo del encuentro, pero terminó contento con la forma de revertir la situación inicial. Como sucedió en el Carlos Belmonte con el Levante UD, el Albacete estará acompañado esta noche por cerca de 405 aficionados en las gradas del Estadio Ciutat de Valencia.

Rubén Albés, entrenador del Albacete, destacó ayer en rueda de prensa la felicidad por el hecho de estar compitiendo en la promoción: "Nadie esperaba que pudiéramos estar en play-off y lo estamos, ¿cómo no vamos a estar felices?". El técnico explicó también dónde cree que están las claves del partido ante el Levante UD: "Tenemos que marcar pero también no recibir, porque implicaría tener que marcar muchos goles ante una de las mejores organizaciones defensivas", afirmó el técnico.

En lo que a novedades se refiere, Rober Ibáñez se ha incorporado ya al trabajo con el resto de sus compañeros pero no ha entrado en la convocatoria para el choque de esta noche. Sí que lo ha hecho Wesley, que se perdió el partido de la ida por un proceso febril. Podría ser una de las novedades en el once sí está en condiciones. Preguntado por la portería, Calleja no quiso dar pistas sobre si volverá a jugar Dani Cárdenas o se mantendrá Femenías. Vezo podría ser otra de las novedades en el eje de la zaga.

Antes del partido hay convocada una Fan Zone a las 18.00h para que la gente se junte con antelación al encuentro y pueda vivir un ambiente festivo. Además habrá recibimiento al equipo y tifo con las bufandas y el himno coreado a capela. El estadio registrará un lleno, toda vez que se agotaron las entradas que podían adquirir los abonados. Los abonos infantiles podrán ser utilizados también por adultos.

Dónde ver y escuchar el partido

El partido, correspondiente a la ida de las semifinales de los play-off de LaLiga SmartBank para ascender a LaLiga Santander, comenzará el sábado a las 21.00 h hora peninsular. Se podrá seguir por televisión a través de LaLiga SmartBank TV y LaLiga TV por M+.

