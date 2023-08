Horario y dónde ver y escuchar el Levante UD-Real Burgos de LaLiga Hypermotion

El Levante UD y el Real Burgos se enfrentan este sábado en el Ciutat de València en busca de la primera victoria de la temporada después de sendos empates en la jornada inaugural y que tuvieron, eso sí, un gusto distinto. Sin ser el favorito de la temporada pasada, el Levante debería ser uno de los equipos que pelee por ascender a Primera, pero en su puesta en escena en la primera jornada ante el Amorebieta dejó muchas dudas con un empate sin brillo.

Los llevantinistes vuelven a disputar en casa dos meses después del cruel desenlace del curso anterior, en el que un penalti marcado en el tiempo extra de la prórroga, de la final de la promoción de ascenso ante el Deportivo Alavés, le condenó a otro año más en Segunda. El entrenador del Levante, Javi Calleja, podrá contar con Rober Ibáñez, que se tuvo que retirar del choque inaugural por una contusión en el hombro izquierdo.

Pocos cambios se esperan en el once de Calleja ante el Burgos, ya que el entrenador todavía no puede contar con la mayoría de los recién llegados y está a la espera de que el club los pueda inscribir en LaLiga Así, la entrada de Brugué en el once por Clemente o Cantero podría ser una de las pocas novedades del Levante.

El ascenso de Calleja

El entrenador del Levante, Javi Calleja, aseguró este viernes que con la plantilla que tiene ahora van a “pelear por el ascenso” a Primera División pero quiso aclarar que deben afrontar la temporada “sin agobios”. “Si se cierra la plantilla como está, vamos a pelear por el ascenso, pero sin agobios”, dijo el entrenador del Levante, que admitió que el cartel de favorito en el curso pasado les perjudicó. “Nuestro objetivo va a ser luchar por subir. Pero el año pasado de tanto repetirlo el jugador se obsesionó y no nos vino bien. El gran objetivo del Levante es estar preparado para ganar cada partido”, agregó. Además, Calleja recordó que todos deben ser “conscientes de la realidad” y que están “en un proceso de construcción en plena competición”.

Dónde ver y escuchar el partido

El partido, correspondiente a la segunda jornada de LaLiga Hypermotion, comenzará el sábado a las 19.30 en hora peninsular. Se podrá seguir por televisión a través de LALIGA TV HYPERMOTION.