Histórico Morales

El delantero madrileño José Luis Morales, autor del primero de los goles del Levante UD en la victoria ante el Tenerife (0-3) a domicilio del pasado martes, ya es el máximo anotador en la historia del club valenciano en categoría profesional al alcanzar los 76 goles.

Morales, de 37 años, anotó su primer diana como levantinista el 4 de octubre de 2014 ante el Eibar en Ipurua y su estreno goleador en el Ciutat de València fue en un derbi ante el Valencia, el 23 de noviembre de ese mismo año. Desde entonces y con el gol ante el Tenerife, en el que se lesionó en el tobillo izquierdo y tuvo que ser sustituido, superó a Roger Martí, que estuvo en el Levante entre 2013 y 2022 y pese a que completó varias cesiones, marcó 75 goles como levantinista, entre Liga y Copa del Rey.

En sus dos etapas como levantinista, primero entre 2014 y 2022, y ahora en su segunda estancia desde el pasado verano, el mejor registro anotador de Morales en una misma temporada fue en los ejercicios 20-21 y 21-22, ambos en Primera, con 13 goles. En la presente campaña, el atacante madrileño ha anotado 6 goles en 21 partidos de LaLiga Hypermotion y un gol en el encuentro de Copa del Rey en Pontevedra correspondiente a la primera ronda del torneo y en la que el Levante UD fue eliminado.

Morales, además, se convirtió el pasado 19 de noviembre, al jugar ante el Pontevedra en la Copa, en el jugador con más partidos disputados en la historia del Levante UD. Alcanzó ese día los 325 encuentros y superó al marfileño Felix Ettien y ahora lleva ya 333 partidos con la camiseta del Levante.

Morales se lesionó en la acción del 0-1 y se retiró lesionado en el minuto 52 por una torcedura en el tobillo izquierdo. Sin embargo, el entrenador del Levante, Julián Calero, se mostró optimista al acabar el partido al explicar que “Morales no está mal, no se le ha hinchado mucho. Tiene una torcedura de tobillo pero le he visto optimista”.

El '11' granota ya sufrió en Ferrol el pasado 22 de noviembre un esguince en el tobillo derecho, pero solo cinco días más tarde, ante el Málaga en el Ciutat de València, disputó 22 minutos tras recuperarse de forma inverosímil.

La plantilla del Levante regresará este miércoles a València y no se ejercitará hasta el jueves en la ciudad deportiva de Buñol para iniciar la preparación del choque del próximo domingo en Cádiz.