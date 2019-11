Del infierno al cielo: del 0-1 ante el RCD Espanyol a la victoria en Anoeta y el 3-1 al FC Barcelona

La gente se puso nerviosa y había gente que no daba nada por nosotros, pero este equipo ya has visto lo que ha hecho. Tuvimos una charla todos juntos y nos dijimos cuatro cosas, por así decirlo. Es algo más mental, teníamos que ser más agresivos, de ir más y querer más hay ser más equipo que lo estábamos perdiendo en las últimas semanas. Y luego que en la temporada siempre hay uno o dos partidos en los que no te sale absolutamente nada.



El Levante UD tiene un ataque espectacular con Mayoral, Sergio León, Roger y Morales

Este entrenador cambia mucho, más que nada por el nivel. Es verdad que tenemos que pensar en lo nuestro y aprovechar la oportunidad. Llevamos una competencia bastante natural y llevadera. Somos muy buenos los cuatro y con mucha variedad porque somos totalmente diferentes. Lo importante es el día a día.

���� ¡@Mayoral_Borja es el primer jugador que marca contra Barça y Real Madrid esta temporada! #LevanteBarça pic.twitter.com/HSqdPQPPjB — LaLiga (@LaLiga) November 3, 2019



Su mejor registro goleador

Me llegaba que 'si no tengo gol y tal' y mi familia me decía: 'tú tienes gol, Borja'. La diferencia de jugar en el Real Madrid y el Levante UD es grande y tienes que hacer muchas más cosas. No son solo los goles y son cosas que he aprendido y aprendo a ser más delantero en el área. Estoy trabajando para estar cerca porque el balón no llega tantas veces.



El futuro del Levante UD con Paco López

No es sólo Paco López, es el cuerpo técnico que se lo curra mucho. Nos dan soluciones para todo y nos hacen ser mejores personas dentro y fuera del campo. Y por eso estoy también aquí, por ellos. No hay mejor entrenador para el Levante UD que Paco López. Creo que el Levante UD no ha jugado así en mucho tiempo y el entrenador saca lo mejor a cada jugador.