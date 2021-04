Guedes rescata un punto en el Villamarín

La propuesta inicial de Gracia con el once, no tuvo sorpresas. Guillamón y Gameiro sustituían a los sancionados Paulista y Maxi. El técnico navarro ha encontrado su equipo y salvo sanciones o lesiones, no parece que vaya a variar su idea. Lo de probar a los nuevos, Cutrone, Ferro, surrealismo puro. A los cuatro minutos, la propuesta se fue por los aires. Correia cayó lesionado. En un lance fortuito, pisó mal y el portugués tuvo que marcharse con lágrimas al vestuario. Piccini había entrado en la lista por primera vez desde su regreso en el mercado de invierno, pero de ahí a jugar, hay un trecho. Por eso escogió a Yunus y retrasó a Wass al lateral.

Así que el partido empezó a jugarse en el minuto cinco. Y a los once el guión volvía a torcerse para el Valencia. Un saque de esquina cuya estrategia han repetido varias veces esta temporada los de Pellegrini. Pasividad defensiva para que Fekir remate en área grande y Jaume no la vea venir. Solo el franco-argelino en el disparo, la defensa acompañando con la mirada y el de Almenara que, seguramente, pudo hacer más bajo palos. 1-0.

En el 21 apareció el destello habitual de Guedes. Tan irregular como bueno. La pena es que no se prodigue, pero eso es algo de lo que nos llevamos lamentando desde el día que aterrizó en Manises. El luso está listo para anticiparse al defensor en el borde del área. El control sale largo y solo había un posible remate, echarse al suelo y estirar la pierna para un punterazo que pillara por sorpresa al guardameta, Claudio Bravo. 2-0.

El Betis con presión adelantada, lo que obligaba al Valencia a jugar con balón largo. Tan solo alguna esporádica arrancada de Guedes contra todos, asomaba como opción de ataque, ni siquiera de peligro.

En el minuto 41, Pellegrini dio lustre de nuevo a su pizarra. A balón parado, estrategia de por medio, Joaquín sirvió de cara haciendo pantalla en la frontal para que Canales arrancase un trallazo que fue buscando la red desde que despegó de la bota del cántabro. 2-1.

Tres goles en tres disparos. No hubo más entre los tres palos en la primera parte. Tampoco fue un súper Betis, pero los verdiblancos tuvieron algo de mordiente, más intensidad, todo el dominio de la pelota. En el Valencia faltó el querer, sin dar opción al poder. El destello de Guedes y nada más.

La segunda mitad arrancó con el mismo guión. Tello a los cuatro minutos probó a Jaume que tuvo que estirar por un balón ajustado al palo. De nuevo, con la complicidad pasiva de la defensa valencianista. Juanmi hizo el tercero, pero, afortunadamente, anulado por posición adelantada. Y de ahí, al penalti que provoca Guedes, el único que seguía intentándolo. Soler, que había fallado el último ante la Real, tiro de personalidad para ponerse en los once metros y anotar el empate, el octavo gol en su cuenta particular. 2-2.

El Valencia ratifica su máxima durante toda la temporada. Eficacia absoluta. Necesita muy poco para hacer gol. Alguna estadística buena tenía que haber y esa es la que más resalta.

Cutrone, Piccini y Álex Blanco fueron los primeros relevos de Gracia sobre el césped. Soler se marchó lesionado por un problema muscular en el cuádriceps.

Yunus despertó de su letargo en el minuto 70 de partido para hacer lo que mejor sabe. Agachar la cabeza, recoger el balón y dirigirse a portería desde campo propio quitándose de en medio a todos los rivales que le salían al paso. Al disparo llegó sin fuelle y eso evitó su gol maradoniano. El rechace de Bravo le quedó en la cabeza a Gameiro que remató fuera estando sólo y en área pequeña.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Wass encontró en un magnifico pase interior, la cabalgada de Gayá que sirvió en bandeja a Cutrone para que empujara la pelota a la red. La jugada de tiralíneas quedó anulada por fuera de juego del capitán.

Oliva sustituyó a Racic, también lesionado. La factura del empate puede salir cara al equipo de Gracia.

Jaume despejó a la escuadra y córner, un remate acrobático de Ruibal para el Betis. El de Almenara volvió a ser providencial a tres minutos del final, otra vez ante Ruibal sacando con el pie un disparo ajustado al poste.

Al final, un punto que sabe a positivo para un Valencia que hace números por la salvación (acumulaba cuatro derrotas consecutivas como visitante) y que mejoró en intensidad en la segunda parte. Lo de siempre, más corazón, a rachas, que futbol.

- Ficha técnica:

2 - Betis: Claudio Bravo; Emerson, Mandi, Víctor Ruiz, Álex Moreno (Miranda, m.71); Guido Rodríguez, Sergio Canales; Joaquín (Lainez, m.64), Fekir (William Carvalho, m.71), Tello (Aitor Ruibal, m.82); y Juanmi (Borja Iglesias, m.64).

2 - Valencia: Jaume Domenech; Thierry Correia (Musah, m.9), Hugo Guillamón, Diakhaby, Gayà; Wass, Carlos Soler (Piccini, m.68), Racic (Oliva, m.82), Cheryshev (Álex Blanco, m.68); Guedes y Gameiro (Cutrone, m.68).

Goles: 1-0, M.12: Fekir. 1-1, M.22: Guedes. 2-1, M.42: Canales. 2-2, M.61: Carlos Soler, de penalti.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (Comité Castellano-Manchego). Amonestó a los locales Miranda (m.74), Lainez (m.80) y Víctor Ruiz (m.84) y al visitantes Wass (m.91).

Incidencias: Partido de la trigésima tercera jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Benito Villamarín. Sin Público.