Guedes recibe el indulto de Gracia

Guedes tiene más vidas que un gato. La fragilidad de la plantilla valencianista en número y, sobre todo, en talento, necesitan más que nunca del fútbol del jugador luso. Su comportamiento díscolo le ha señalado casi desde su llegada. Gracia lo ha puesto de cara a la pared ya en dos ocasiones esta temporada. Pero ni el castigo, ni las palabras de sus capitanes, ni el aliento incondicional de los aficionados que se emocionan, aunque sea con un chispazo, le hace reaccionar y dar un paso al frente definitivo. El viernes parece que tendrá un nuevo indulto por parte de su entrenador. Nunca sabremos si en plenitud de opciones, el técnico hubiese apostado por el perdón al portugués.

El atacante de Benavente será uno más de los numerosos cambios que prepara Gracia en la Ciudad Deportiva. No son rotaciones, es obligación. En este Valencia arrasado por las malas noticias durante toda la temporada, la dicha nunca puede ser completa. Al subidón que supone ganarle al Villarreal, remontada incluida, le acompañó la mala noticia de la sanción de cuatro futbolistas para el derbi de la ciudad. Maxi, Gayá, Soler y Racic cumplieron ciclo ante los de Emery al ser amonestados y no podrán estar ante los granotas. Los cuatro son titularísimos en el once de Javi Gracia y por ello, el contratiempo es más que importante.

Oliva debutará como titular

Por eso el técnico navarro se encierra entre las cuatro paredes del Antonio Puchades de Paterna para esconder sus armas mientras se estruja la mente para dibujar un once competitivo que busque el botín tan soñado como inalcanzable durante todo el año: dos victorias consecutivas en Liga.

Cillessen es indiscutible bajo palos. Su presencia le da confianza al resto. Su partidazo ante el submarino lo fija como guardameta titular. A partir de ahí, todas las líneas cambian, por las ausencias y por el cambio de sistema. Gracia ensaya un 3-5-2 para enfrentarse al equipo de Paco López.

Lato sustituirá al sancionado Gayà

Guillamón, Diakhaby, que vuelve tras cumplir sanción, y Paulista, armarían una defensa con tres centrales. En el lateral izquierdo hay permuta por la sanción del capitán, en su lugar, su relevo natural, Toni Lato. En la derecha sigue inamovible y ganando peso en el equipo, Thierry Correia.

El centro del campo debutaría como titular el uruguayo Cristian Oliva y a su lado, ayudando a la construcción del fútbol, estarían el comodín danés, Daniel Wass y Kangin que retrasaría su posición respecto a los últimos tres partidos donde ha sido titular en el ataque junto a Maxi Gómez.

En la delantera, buscando el gol, una dupla inédita. Gameiro, intermitente e irregular durante todo el año y a su lado, como hemos contado, Gonzalo Guedes.

Wass volverá al centro del campo

De confirmarse el viernes el once que ha estado ensayando en Paterna, destacan dos nombres propios por sus ausencias. Patrick Cutrone, refuerzo de invierno intrascendente en minutos de juego desde su llegada y Manu Vallejo, pundonor y revulsivo que no encuentra recompensa a su trabajo y que se quedaría fuera de nuevo, aun con las numerosas ausencias.

Siguen fuera Cheryshev y Piccini que continúan trabajando en solitario la recuperación de sus lesiones. El equipo realizará mañana la última sesión de trabajo y Gracia ofrecerá la convocatoria para un derbi que, de ganarlo, podría distanciar casi de manera definitiva los fantasmas del descenso.