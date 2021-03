Gracia: “El presidente me transmitió los saludos del propietario”

Guedes

“Está entrenando con normalidad, es una opción más que tenemos para el partido de mañana. Con ese ánimo de cara al próximo partido, entrenando bien y con ganas de participar. Espero que cuando le toque participar, lo haga a su mejor nivel”.

¿Es posible aislar al equipo de lo que pasa alrededor?

“A mí no, no estoy al tanto. No he tenido ninguna comunicación por parte del club. No me ha afectado y a los jugadores tampoco. No he compartido ninguna conversación, no va a afectar para nada al equipo”.

El navarro hace indicaciones

Mensaje de Murthy

“Con el presidente, a su vuelta, ya tuve la ocasión de verlo. Hoy ha presenciado parte del entrenamiento en el campo. Me transmitió los saludos del propietario. Compartimos opiniones sobre el equipo y me manifestó su interés en saber cosas del equipo”.

Los lesionados: Guedes, Cheryshev y Piccini

“Gonçalo (Guedes) está perfectamente. Solo se le ha hecho una pequeña cura. Cheryshev lleva tiempo con molestias en el gemelo. Siempre fui optimista y es cierto que la semana pasada notó una pequeña molestia en el mismo sitio. Sin ser grave pero que le impedían progresar en su mejora. Está entrenando a parte, va haciendo cosas pero todavía no está bien. Piccini ya hablamos de su situación, particular. Viene de una lesión grave, está en un proceso de ponerse bien, lleva varios entrenamientos con el equipo. Ayer notó una pequeña hinchazón en su rodilla. No es nada, pero hay que bajar la carga de trabajo”.

¿Le interesa saber qué piensa la propiedad respecto a su futuro?

“A mí lo que realmente me preocupa es el partido de mañana. No quiero que suene a no responder la pregunta, es lo que realmente me preocupa. Lo demás es un futuro que veremos cómo va viniendo. Centro mi energía en el partido de mañana. El presidente quería saber de los últimos partidos y de la situación de los jugadores. Es de lo que conversamos. De posibles hipótesis no he hablado con él”.

Entrenamiento del equipo

Implicación en el club. Si le planteara la entidad…

“Eso no va a pasar. Ahora mismo no. Si pasa ya hablaremos sobre ello. Yo entiendo que los resultados deben de ser mejores. Por otro lado veo que en las últimas cinco jornadas, con dos partidos bastante malos, Somos el octavo equipo con más puntos en ese tramo. Competimos, tenemos que mejorar, ser más ambiciosos. Quiero ser optimista y darle positividad. La décima posición, nos separa de ella en un partido. Vamos a intentar mejorar”.

¿Su deseo es terminar el contrato? ¿Las dos temporadas que tiene?

“Por supuesto”.

Partido frente al Villarreal CF

“Queremos que frente a este rival, con su estilo, le damos la importancia que tiene por los puntos. Es cierto que nuestros últimos dos partidos de casa, hemos conseguido seis puntos. Comparándolo, me da la sensación que cuando hablamos de esas rachas de nuestros rivales, es para destacar la debilidad del rival. En lugar de valorar nuestra situación, que es más pesimista. En cuanto a resultados, hay equipos por encima nuestro que están peor. Celta, Atheltic, Villarreal… Nos tenemos que preocupar de los nuestro. En la primera vuelta, fue un partido bastante igualado. Tuvimos nuestras opciones. Habrá alternativas y queremos que vuelva a ser el tercer partido consecutivo en casa con victoria y si puede ser con portería a 0, mejor”.

La portería

“Lo que ha esperado su compañero en otros momentos. Jaume es un ejemplo jugando y sin jugar. Un pilar importante en esta plantilla. Su comportamiento es ejemplar. No hay duda sobre Jaume. Tienes que tomar decisiones y esta es una de ellas. Se ha optado por Jasper (Cillessen) que está haciendo un buen trabajo”.

Ruido externo

“Somos los que tenemos que hacer las cosas para que esto mejore. Al hablar de entorno, es un término un poco vago. Es difícil de referirme a él. El equipo está centrado en lo suyo, trabajar. Con independencia de lo que se hable. Lo nuestro es trabajar y mejorar las cosas”.

Gracia se dirige a sus jugadores

Semana dura

“Siempre que hay una derrota, es un momento difícil. Veníamos de una victoria. Ha habido momentos peores. Hay que saber llevar todas esas situaciones. Teníamos una gran ilusión. En cuanto pasa, toca trabajar y mejorar. Corregir errores y preparar el siguiente partido. No hay más. Todos estamos muy responsabilizados. Hay gente que lo expresa de una manera y otras veces de otra”.

Qué le pasa al equipo

“Es cierto que, contra el Real Madrid, fuera de casa, la imagen que se dio no fue nada buena. Y luego, en el último partido, damos muestras de irnos deshaciendo. Cuando recibimos un revés nos cuesta enderezarnos otra vez y competir. Damos esa muestra de cierta debilidad cuando se ponen las cosas en contra. Este equipo ha dado muestras de ser capaz de luchar hasta el final. Es más adecuada esa imagen que la que hemos dado en partidos puntuales”.

Cambios en el XI

“Los cambios no los diré. Posibilidades los fichajes, no sé. Las mismas que los demás. La que les toque. Están disponibles e igual que el resto de los compañeros. No quiero hacer diferencias entre los que han llegado antes o después”.

Maxi Gómez

“Valoro todas las opciones. Considero a Maxi un jugador importante para el equipo. Ha dado goles y cosas importantes. Confío en que, si el equipo acompaña, él va a ser un jugador realmente eficaz. Tratamos de mejorar el juego del equipo y las situaciones de ataque del equipo. En el último partido no tiramos ni a portería, así es difícil ganar un partido”.