Gracia no presenta su dimisión y depende de Lim

Javi Gracia seguirá al frente del banquillo del Valencia CF. Al menos, de momento. Esta mañana se ha llevado a cabo la reunión anunciada ayer en la Cadena COPE, a petición del técnico navarro. A ella, Gracia ha acudido en su vehículo particular antes de tiempo, acompañado por su representante, José Rodríguez ‘Rodri’.

Allí, en las oficinas del club, aguardaban Anil Murthy, Miguel Ángel Corona, secretario técnico y varios de los asesores del presidente. La reunión comenzaba a las 11h y ha durado dos horas. Tras la misma, Javi Gracia ha abandonado las oficinas, nuevamente acompañado en el coche por su agente y sin querer hacer declaraciones. Minutos más tarde, fuentes oficiales del Valencia CF han asegurado a la Cadena COPE que se había tratado de una reunión de trabajo más, sin novedades y que mañana Javi Gracia dirigiría la sesión de entrenamiento.

Gracia llega al clubFoto: Marca

Tal y como informamos en COPE, el técnico navarro se siente solo, abandonado a su suerte desde que llegó. No ha tenido relación alguna con el presidente en el último mes y no se han cumplido las promesas que le hicieron de reforzar la plantilla. No está cómodo y no logra comprender el rumbo que lleva el proyecto. Es cierto que se ha sentido respaldado por el vestuario y eso le ha hecho dudar: no quiere sentir que deja tirada a la plantilla.

En la reunión, Javi Gracia ha mostrado su malestar con la situación y el distanciamiento con la propiedad. No es partícipe en la toma de decisiones y no se siente importante. Por eso, ha planteado la posibilidad de separar sus caminos. Buscar un acuerdo amistoso para rescindir su contrato, cobrar por los 71 días trabajados y salir. El presidente, Anil Murthy, le ha dicho que cuentan con él, que es su entrenador y que quieren que siga siendo el entrenador. Gracia no ha presentado la dimisión porque, en caso de hacerlo, tendría que pagar. Según ha podido saber la Cadena COPE, Gracia tiene una penalización en su contrato que, en caso de abandonar el club, tendría que pagar. Y no puede asumir esa sanción económica.

Peter Lim y Anil Murthy, en una imagen de archivo

Esta situación ya se dio con Prandelli. Y terminó indemnizando el técnico italiano al Valencia CF.

Las próximas horas se antojan claves para el devenir de los acontecimientos. Anil Murthy le está trasladando a Peter Lim lo sucedido en la reunión, para que sea el propietario del club, como siempre, quien tome una decisión. Se espera que se la comuniquen a Javi Gracia esta misma tarde. Si Lim dice que siga, no habrá más que decir y Gracia dirigirá mañana la sesión en la Ciudad Deportiva de Paterna.