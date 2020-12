Gracia: “Es un momento más de sufrir que de disfrutar”

El equipo atrás en el campo

“No estoy de acuerdo en la insuficiencia de los puntos. De la necesidad que veíamos y la importancia de los puntos del juego. Viéndonos por delante en el marcado, algo que nos había costado en otros partidos, de ninguna manera nuestra idea era la de irnos atrás. La entrada de Unai López les ha mejorado. No éramos capaces de salir. No nos han dejado y no hemos sido capaces de salir de ese dominio rival. Cuando nos hemos visto por detrás en el marcador, hemos empatado y salido algo más”.

Gracia y Wass

La realidad del Valencia CF

“Todos los partidos no han sido iguales. La iniciativa no era para nadie. Con dominio alterno. Es cierto que, nuestra realidad no es esta porque es lo que vemos. Nos está costando, no sabemos llevar el dominio del partido. Cuando el equipo más se ha soltado, fue en situaciones por detrás del marcador. El equipo está sufriendo mucho”.

Sensaciones

“Todas las derrotas, empates o situación de conseguir un resultado que no quieres es duro. Queríamos hacer bueno el punto fuera de casa. Seguimos puntuando, hay dificultades para muchos equipos. Es importante mantenerse con confianza, esperanza e intentar mejorar trabajando cuanto antes mejor. El equipo lo necesita. No pongo excusas. Hay que mejorar. Estamos en la fase ofensiva haciendo bastante poco”.

El entrenador del Valencia CF en pleno partido

Preocupación por los resultados

“Me preocupo y ocupo de mi trabajo. De todo lo que pasa. Al mismo nivel que el que más se preocupa. Los resultados son consecuencia de lo que el equipo está haciendo. Estoy viendo que competimos en una Liga con una tremenda igualdad. A varios equipos les está costando esa fluidez en el juego. Me ocupo y me preocupo tratando de mejorar al equipo”.

“Creo que lo que debemos de hacer es esforzarnos al máximo y hacer mejor jugar al equipo. El valencianista lo que quiere es disfrutar con su equipo, a eso queremos aspirar. Nos está costando: es un momento más de sufrir que de disfrutar. Trato de ayudar a mis jugadores a que cada día compitan mejor. Que no seamos tan intermitentes, más constantes”.

Celebración de uno de los goles ches

Estilo de juego de Gracia

“No ha habido córners, e indica que el rival ha sacado 10, el dominio territorial, la posesión es mayor para él. En situaciones de balón parado hemos sacado rendimiento con faltas laterales. Me gustaría dominar todas las fases del juego. Iniciar desde atrás, llevar la iniciativa y jugar de un modo combinativo. Dominar las transiciones rápidas. No lo estamos haciendo. No lo estamos demostrando”.

Refuerzos en enero o ventas

“No lo sé, la verdad. Yo tengo que preparar el partido de Copa. Estoy centrado en eso”.