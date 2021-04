Gracia: “Incluso consiguiendo los resultados preguntáis por los que no juegan”

Expulsión Maxi Gómez

“Desde luego, la acción de Maxi es una acción que debemos de evitar. No podemos en esa situación de partido, por la acción en sí, no podemos permitirnos esos lujos. Hablaremos en el futuro y valoraremos cualquier posibilidad. No hay ninguna decisión tomada”.

Sensación tras el empate

“Creo que en el comienzo de partido no estábamos mal. El rival ha tenido más posesión, más tiros y más dominio, pero ha habido momentos, con el penalti, que no lo hemos aprovechado. Estos detalles marcan el desarrollo del partido. El segundo gol, es un error de inicio del juego desde atrás. En el descanso estábamos afectados y el mérito que tiene, es haber valorado la oportunidad que teníamos. No haber decaído, no habernos entregado. Hemos hecho dos goles, defendiendo un resultado en inferioridad y tiene mérito por parte de los jugadores esa reacción”.

Otro partido gris del equipo de Gracia



Estado anímico bajo tras fallar el penalti

“Son reacciones. Personales y colectivas. De tratar de contagiarse y desde el banquillo insuflar esos ánimos y fuerza para que el equipo no se caiga. Tratamos de seguir siendo fuertes como equipo. Estamos concediendo una serie de ventajas a los rivales con errores subsanables que nos ponen los partidos cuesta arriba”.

Un partido menos para acabar

“No sé lo que puede sentir la gente. Cada uno sentirá cosas diferentes. Mi sentimiento es de intentar preparar mejor cada partido y ganar todos los partidos que faltan. Ese es mi pensar. Hemos jugado contra un gran equipo, hemos conseguido un punto. Y ahora tendremos la oportunidad fuera de mejorar los registros. Ser lo más ambiciosos posible lo que queda”.

Al equipo le falta fútbol



“Lo respeto. Yo para hablar de recursos, creo que desde mi posición, debo hacerlo cuando sea oportuno. Ahora debo valorar los recursos que tenemos y tratar, con ellos, jugar de la mejor manera. Es el trabajo que intentamos día a día”.

Soler se lleva las manos a la cabeza



Maxi Gómez: fe ciega



“Maxi, a pesar de no estar en un gran momento cara el gol, ha sido importante en otro tipo de acciones. Provocación de penaltis, por ejemplo. Es cierto que no está viendo puerta con facilidad. Tratamos de elegir. El otro día salió Kevin (Gameiro). Cuando le toque a Cutrone, estoy seguro que lo hará. Tengo que elegir dos delanteros. Tenemos a varios y tengo la difícil tarea de elegir para cada alineación que hago”.

A qué juega el equipo



“Mira, nosotros tratamos cada partido de jugar de la mejor manera. Tenemos una preparación de partido en ataque, defensa, balón parado… Todo depende de un partido y un rival que pone sus dificultades. Trabajar, trabajamos”.

Vallejo, Kangin, Cutrone… qué ha pasado para que no cuenten

“Me preguntáis por Vallejo, pero cuando jugaba me preguntabais por Kangin. Y cuando jugaba Kangin, por Guedes. Incluso consiguiendo los resultados preguntáis por los que no juegan. No tengo que decir nada negativo de los jugadores que no juegan. A Manu le aprecio muchísimo personal y profesionalmente. Kevin venía de hacer un gol la semana pasada. Tengo que elegir. Son las decisiones que tengo que tomar. Vosotros me seguiréis preguntando por los que no juegan”.