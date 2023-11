Giorgi: "Nunca he tenido miedo de nadie"

Giorgi Kochorashvili llegó al Levante UD en 2019 y por fin se ha asentado en el primer equipo. Pese a la elevada competencia, el georgiano se ha ganado la confianza de Javi Calleja.

El crecimiento en el CD Castellón la temporada pasada

Cuando estaba en el filial me tocó jugar en Primera en pandemia y no sentí el apoyo de la afición. Sabía a qué campo iba (Castalia) y con qué afición iba a jugar pero lo que pasó luego no me lo esperaba. Fue un punto de inflexión. Me sentía jugador y la gente disfrutaba de lo que yo hacía en el campo.

La llegada al primer equipo del Levante UD

Cuando llegué en 2019 en mi cabeza estaba el momento en el que estuviera jugando con la afición del Levante UD y celebrar un gol y ahora está pasando y estoy muy contento. Cuando las cosas no iban bien, con lesiones en el filial, pierdes esa sensación. Pero con la confianza del Levante UD y del Castellón estoy disfrutando otra vez ahora.

La posición ideal en el campo

A mí me gusta jugar con el balón. Sin balón puedo hacer esfuerzo pero mi estilo de juego desde pequeño es con balón. Empecé como '6' en Georgia pero paso a paso me iban cambiando e iba aprendiendo las otras posiciones. Hasta los 18 años no jugué de interior y empecé a aprovechar para aprender. Quiero ser un jugador que domina el campo tanto en ataque como en defensa, que pueda jugar y aportar donde el equipo necesite, sea en defensa o en ataque. Por eso intento mejorar cada día. Si tengo que elegir, la posición ideal es un '8' porque así puedes estar en todos los sitios.

El inicio de temporada de Kocho

Todos los jugadores dirán que se merece jugar y quieren jugar todos los minutos. A mí me gusta cuando en mi posición hay dos o tres jugadores de altísimo nivel porque eso me ayuda. Tres o cuatro partidos que no juegues no significa que no entrenas. Subes el nivel todo el rato y te creces como jugador, compites contra ellos. Nunca he tenido miedo de nadie, en el buen sentido. En mi cabeza sé que tal vez ahora mismo no, pero entrenando y trabajando mañana saldrá todo bien. Lo seguiré haciendo y da igual los minutos que tenga, porque cada día el aprendizaje te da muchísimo. En el campo intentaré darlo todo y estaré siempre dispuesto a lo que el equipo necesite. Es un trabajo para mí y para el Levante.

Derrota en Andorra y empate ante el CD Mirandés

Hay cosas que se tienen que olvidar pero tienes que aprender. Sabemos los errores que hemos tenido y lo que no queremos repetir. Queremos ser protagonistas con el balón. Hay que venir a trabajar al máximo a la ciudad deportiva para preparar el partido del Leganés para dar nuestra mejor versión. Tenemos muchas bajas pero estamos capacitados para tener un buen equipo ante un buen rival y vamos a ir a Leganés a hacer lo que se pueda.

El gol de falta ante el CD Mirandés

El día antes de los partidos siempre ensayamos y tanto Pablo, Dela como Cantero lanzan muy bien. Yo he trabajado mucho estos dos o tres años practicando cada día y tengo esa confianza. Me hicieron la falta y le dije a Pablo que tenía mucha confianza y que la iba a meter. Luego le dejé a él, hay buena armonía. El que se sienta con más confianza puede tirar porque todos somos buenos lanzadores y es un lujo que hay que aprovechar.

Kocho y Pablo Martínez celebran el 2-1 ante el CD Mirandés









Su amistad con Mamardashvili

Cuando tenemos tiempo intentamos estar juntos. Muchas veces no coincidimos porque estamos fuera, pero en la Selección estamos diez días juntos. Afrontamos el partido con Georgia con ganas de jugar bien y ganar.

Referente en Georgia

¿Ídolo? No, allí es Kvaratskhelia el ídolo. Yo soy y seré un jugador humilde. Voy a hacer todo para jugar. Más cariño siento en Castalia que en Georgia. Han venido amigos a verme, les he llevado al Ciutat y Castalia. Allí me pararon a hacerme fotos y se quedaron locos porque es un cariño que me decían mis amigos que ellos no me quieren así y yo les digo que yo a ellos tampoco.

La evolución de Fabrício

Lo sabía porque le veo entrenando un año y medio (coincidieron en Castellón). Cuando está bien tiene una potencia imparable, no he visto un jugador así en los años que llevo jugando. Volverá al nivel que estaba antes de la lesión. Creo que pronto estará.