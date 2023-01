Gayà: "Hay que olvidar la liga. Es un título y vamos a darlo todo para conseguirlo"

José Luis Gayà ha comparecido en Riad en la previa de la semifinal de la Supercopa de España que le enfrenta el Real Madrid de Ancelotti. El capitán del Valencia, reconoció que en las semifinales de la Supercopa de España de 2020 el Real Madrid les pasó “por encima”, aunque se mostró confiado en que de cara al partido de este martes el devenir el encuentro “seguro que será diferente”.



¿Cómo afrontáis esta eliminatoria?

Son competiciones diferentes. Nosotros la afrontamos con la máxima ilusión posible. Sabemos que es un título y por lo tanto nos tenemos que olvidar de nuestros dos últimos partidos en LaLiga y centrarnos en como hacer daño al Madrid. Venimos con la intención de hacer daño al Real Madrid y llegar a la final.

¿Qué partido esperas mañana?

Espero un partido como siempre contra el Madrid, muy complicado. Tenemos que hacer nuestro mejor fútbol si queremos estar en la final. Sabemos de su calidad, con jugadores top mundial, y tenemos que estar a nuestro mejor nivel para estar en la final. La última vez que estuvimos, el hecho de que haya muchos aficionados del Real Madrid aquí no nos gusta, pero lo aceptamos y luchamos contra ello.

Venís de dos derrotas consecutivas. ¿El partido de mañana puede ser un punto de inflexión?

Vamos a intentar que así sea, que el partido de mañana sea un partido de inflexión para lo que queda. Venimos de dos derrotas consecutivas en LaLiga, muy dolorosas, y tenemos ganas de cambiar esta situación. El partido de mañana tenemos que salir a muerte, con la intención de ganarles y lo afrontamos con la máxima ilusión posible y con ganas de jugar la final que sería muy especial para nosotros y le haría ilusión a la afición

¿Como está viviendo el equipo este momento y en qué se centra el míster para que le equipo mejor?

Cuando vienes de dos derrotas no es una situación fácil, pero en estos momentos en los que no salen las cosas es cuando tenemos que estar más juntos que nunca, repasar lo que no hacemos bien e intentar mejorarlo. Creo que deberíamos tener más puntos y deberíamos mejorar, pero esto es otra competición y tenemos muchas ganas de poder pasar.

El capitán ante los medios en la previa del choque ante el MadridVCF





¿Qué recuerdas de aquella eliminatoria de Supercopa contra el Madrid?

Recuerdo que nos pasaron por encima. Fue muy superior de nosotros. No estuvimos a la altura de una semifinal de Supercopa. El ambiente no fue el mejor. Vamos a luchar, vamos a darlo todo y no va a ser como la última vez. Tenemos mucha ilusión por estar en una final otra vez y vamos a hacerle un partido muy complicado al Real Madrid para poder pasar.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Qué va a cambiar para el partido de mañana?

Puedo decirte poco. Hemos hablado, analizado muchas cosas, sobre todo lo que no hacemos bien para mejorarlas. Es verdad es que el equipo, en los dos últimos partidos a lo mejor no, pero estaba siendo un equipo agresivo, que era muy complicado ganarle y tenemos que volver a esa línea.

¿Con qué ilusión afrontas la Supercopa de España?

Mi ilusión es ganar mañana, estar en otra final e intentar ganarla. Esa es mi ilusión, la de todo el equipo y de todo el valencianismo. Venimos con muchas ganas y ojalá podamos ganar este título.

El equipo en el hotel de concentración en ArabiaVCF





El equipo ha vuelto a la competición con dos derrotas seguidas. Ante el Cádiz se dio mala imagen. ¿Dónde pones el foco a lo que le falta al equipo?

El partido ante el Cádiz no fue bueno. Se puso por delante, justo lo que no queríamos porque defiende muy bien. Esa una fase en la que tenemos que mejorar, pero no solo en eso. En muchos partidos nos hemos puesto por delante, no hemos sido capaces de cerrar el partido en la primera parte y luego nos ha costado. Nos falta hacer un partido completo, en el que nos sintamos cómodos con y sin balón. Vamos a intentar que esas sensaciones vuelvan y mañana tenemos una gran oportunidad.

¿Cómo viviste tu salida de la selección antes del Mundial? ¿Le guardas rencor a Luis Enrique?

Eso está olvidado. No quiero hablar más del tema. Me supo muy mal por mis compañeros que no pudieran llegar más lejos en el Mundial.

Solo quedáis tres jugadores en la convocatoria respecto a la última semifinal de Supercopa que fue hace tres años. ¿Así se puede?

Es difícil. A todos nos gustaría que hubiera un bloque. Solo tres jugadores no es un dato nada bueno. Pero me dices algo que yo no puedo controlar. Yo me centro en el partido de mañana y no había pensado en eso.