Gayà puede volver a jugar y quiere apuntarse al Mundial

José Luis Gayà ha dejado ya atrás los cuatro partidos que arrastraba de sanción por sus referencias a la actuación arbitral la pasada temporada. El TAD ratificó el castigo impuesto por los organismos de la RFEF y el capitán che no ha podido disputar los choques ante Girona, Athletic Club, Atlético Madrid y Getafe. Una sanción que catalogó de “injusta y desproporcionada” y que el club denunció ser un agravio comparativo con el resto de críticas que se habían realizado al estamento arbitral. Un mes después, el de Pedreguer ya está listo para jugar y quiere hacerlo al máximo nivel para ganarse un sitio en el Mundial de Qatar.

Vallecas puede ser el lugar en el que Gayà debute en la temporada 2022-2023. Será justo el fin de semana previo a la penúltima lista de Luis Enrique antes de la cita mundialista. LaLiga para la semana del 24 de septiembre, momento para los compromisos internacionales. Hasta este momento, Jordi Alba no ha tenido continuidad en el lateral con Xavi, mientras que Marcos Alonso y Reguilón acaban de llegar al Barcelona y al Atleti respectivamente. Acostumbrados como nos tiene a las sorpresas el seleccionador, no se descarta la posible inclusión de Balde en la lista, en el que sí ha confiado Xavi, pero, desde luego, Gayà no ha perdido mucho terreno con ninguno de sus competidores al puesto en estos cuatro partidos. Llega con ganas de hacerse un hueco, sabía que la sanción podía ser un handicap, pero mantiene intactas sus opciones de ir a Qatar.

Gayà está pendiente de la lista de Luis Enrique





Rayo Vallecano, Celta, Espanyol, Osasuna, Elche, Sevilla, Mallorca, Barcelona, Real Sociedad y Betis son los diez rivales que tendrá el Valencia CF antes del novedoso parón para la disputa del Mundial. Gayà vuelve a estar disponible tras la gran actuación de Lato ante el Getafe y el buen arranque de Jesús Vázquez. Bendito problema para el entrenador, al que Carboni le daba ayer la responsabilidad de tener que elegir en la charla que tuvimos con él en Deportes COPE Valencia.

Sobre su renovación

Como contamos ayer en Deportes COPE Valencia, el entorno de Gayà y el club han acercado posturas para su renovación. La voluntad del lateral de quedarse es firme desde el primer día. La oferta desvelada por COPE en noviembre era de cinco temporadas, pero podría ser de seis al haber transcurrido ya unos meses. Todavía faltan más reuniones, pero la intención de las partes es cerrarla a lo largo del próximo mes. En dicha ampliación, como en el resto que están pendientes, se ha implicado también el técnico del Valencia CF, Genaro Gattuso.

Gayà ha cumplido cuatro partidos de sanción