Carboni: "Si Lato sigue, Jesús Vázquez deberá salir en invierno"

Cómo actuar ante tanta calidad

Todo es discutible. No hay una única solución. El entrenador no tiene que elegir nada, serán los futbolistas los que en función de su trabajo lo vayan a hacer. Gayà va a tener la oportunidad de entrar, aunque quizá con tanto tiempo fiuera, no es conventiente que juegue 90 minutos. Sabe que la competencia es alta. Es lo que quiere el entrenador. Le interesa que haya competidores.

Con la Copa de 1999



¿Quién debería ser titular?

El entrenador puede decir: salgo con Gayà y a los 60 ó 70 minutos saco a Lato o al reves, saco a Lato y luego le doy minutos a Gayà.

Jesús Vázquez

Lato acaba contrato y si no renueva de ahora a diciembre es que no se le quiere. Si se le pretende renovar, no puede ser el tercer lateral izquierdo. ¿Conviene que Lato se quede libre? No lo sé. Es la pregunta que se tienen que hacer. Si Lato se queda, Jesús Vázquez tendría que salir en el mercado de invbierno

Carboni, durante el centenario



Posiciones

¿Uno de los tres puede jugar mas adelante? Ésa es la cuestión, Entre Lato y Gayà pueden jugar como lateral y extremo. Gayà cuando era juvenil jugaba arriba. A Lato lo veo mucho mas defensivo.

Gattuso

Si te digo la verdad no hemos tenido relación desde que ha llegado a Valencia.