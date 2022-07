Gattuso al vestuario: “El culpable de todo seré yo”

El balón ya rueda en Paterna y Gattuso está al mando de las operaciones. Más allá de lo que se ha podido ver en las primeras sesiones sobre el césped, su intensidad en los entrenamientos, su carácter recordando al Gattuso futbolista, y otros detalles que han llamado la atención de sus jugadores y también de los aficionados que lo vieron de cerca, más allá de eso, Deportes COPE Valencia tiene algunos detalles de lo que se ha dicho de puertas para dentro en el vestuario de la Ciudad Deportiva.

El técnico italiano, como desvelamos en COPE, utilizó dos horas el primer día como entrenador valencianista, para hablar telefónicamente con todos los jugadores de la plantilla, incluidos tres canteranos. Fue una llamada de bienvenida y algunos detalles de sus intenciones. Ayer se vieron las caras frente a frente, técnico y jugadores y las charlas se sucedieron. Dentro del vestuario, en el césped de manera conjunta e individual, y también con los cuatro capitanes actuales de la plantilla.

Gattuso al mando en PaternaVCF





El preparador calabrés lo tiene claro. La “filosofía Gattuso” está marcada y poco a poco va a introducirla en Paterna. De la charla con futbolistas, cuerpo médico, fisios y demás empleados del primer equipo que ha ido manteniendo estas últimas semanas, tres conceptos básicos que quiere implantar en el día a día del trabajo de su Valencia:

Él mismo separó en su rueda de prensa de presentación, al Gattuso jugador, del Gattuso entrenador. Dijo que en nada se parecían. Pero el italiano se considera a si mismo, como un “loco del fútbol”. Tanto como futbolista, como ahora en los banquillos. Así se lo ha dicho a sus futbolistas y así quiere que se sientan ellos. Futbolistas 24 horas. Ese es el concepto. Por ello, las dobles sesiones se repetirán a lo largo de la temporada y no es sólo, una cosa circunstancial de la pretemporada que acaba de iniciar. El cocinero de Paterna tiene trabajo porque Gattuso quiere que sus jugadores pasen mucho tiempo juntos. Tanto es así, que según ha podido saber COPE, los jugadores duermen la siesta en un hotel cercano a la Ciudad Deportiva.

Lo que más ha llamado la atención de todos en su discurso, es su predisposición a ponerse en primera linea de batalla, como escudo. El italiano pone el pecho y asume toda la responsabilidad de cuanto ocurra en el entorno del primer equipo. Así se lo ha dicho a todos los departamentos, empezando por los jugadores: “El culpable de todo seré yo. No os preocupéis, si hay algún problema, yo asumo la responsabilidad”. Gattuso quiere un vestuario fuerte, un vestuario unido. No consentirá divisiones internas. Aboga por la fusión de todos. Fortalecer al grupo es el éxito individual. Por eso, pondrá mucho empeño en ello a lo largo de la temporada. Cree en respetar las parcelas. Ha sido futbolista y capitán. Sabe los códigos del vestuario y la distancia prudencial que debe haber entre cuerpo técnico y jugadores, pero quiere proximidad entre ambos. Puerta abierta y teléfono encendido, veinticuatro horas al día.

Gayà, la prolongación de Gattuso en el céspedVCF





Son algunos detalles que hemos podido conocer de las primeras conversaciones entre técnico y jugadores. Las “normas Gattuso” se han puesto en marcha y se irán instalando en Paterna. El italiano está ilusionado. Así se lo ha dicho a sus más próximos. También a Lay Hoon con la que comió el pasado domingo. No está cómodo, como todos los entrenadores, con el hecho de tener que estar entrenando a jugadores que seguramente no seguirán en el equipo. Tampoco está contento con el hecho de que el asunto fichajes esté verde. Pero es algo que tenía asumido desde su conversación con Peter Lim en Singapur. El máximo accionista le dejó claro que antes de entrar, debían dejar salir, y eso, aunque no guste, está asimilado, de momento, por el transalpino.