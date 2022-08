Gattuso prepara ya el estreno ante el Girona con novedades

El Valencia CF trabaja desde hoy para llegar a punto al primer partido de LaLiga el próximo domingo (19.30h) ante el Girona CF. Tras una pretemporada con altibajos, los de Gattuso aspiran arrancar con buen pie ante su público, que tendrá la oportunidad de ver a los jugadores en la sesión de entrenamiento de Mestalla de la tarde del viernes.

El técnico italiano repasó en rueda de prensa el parte de lesionados. En primer lugar se refirió a las molestias en el quinto metatarsiano del pie izquierdo de Maxi Gómez, que apenas le han permitido tener continuidad en pretemporada. Hoy ha vuelto a trabajar sobre el campo, pero lo ha hecho aparte con el readaptador.

Samuel Lino ya ha debutado con el conjunto che y se espera que tenga minutos el domingo

Gattuso habló también de la inflamación en el tendón de Aquiles de Marcos André, pero el delantero se ha incorporado al grupo en el regreso al trabajo del Valencia CF. El tercer nombre propio es Paulista. Se perdió el Taronja y arrastra molestias. El entrenador tiene claro que no lo forzará después de las lesiones musculares que sufrió la temporada pasada. Es duda para el choque del domingo y hoy, aunque ha empezado en las primeras tareas con el equipo, ha completado la sesión en el gimnasio.

El Valencia debutará en Liga el Domingo frente al Girona FC a las 19:30FOTO: Valencia CF

La otra gran duda es Gayà. El Valencia CF no entiende que el TAD no se haya pronunciado todavía sobre la sanción de cuatro partidos al de Pedreguer y pidió a final de la pasada semana la cautelar. Habrá que ver en los próximos días si dice algo al respecto y le retira la sanción a Gayà por sus palabras post partido, como hizo en su día con Álvaro Cervera.