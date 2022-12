Gattuso: "Sé que Lato está molesto con la oferta. Vázquez debe jugar minutos"

Cuarenta días después, Gattuso volvió a comparecer ante la prensa en la previa del regreso liguero ante el Villarreal en La Cerámica. El técnico italiano no esquivó ningún tema y habló del asunto de la semana, la posible salida de Jesús Vázquez al Getafe y el problema con la renovación de Toni Lato. No dejó claro si el Valencia fichará en este mercado de invierno y elogió a su rival mañana en el banquillo del submarino, Quique Setién.

El entrenador del Valencia, Gennaro Gattuso, admitió que el joven lateral zurdo Jesús Vázquez necesita jugar para continuar con su progresión, pero aseguró que no sabe si saldrá cedido en este mercado de invierno, en parte porque el club tampoco tiene claro el futuro de un Toni Lato que no acepta la propuesta de renovación que le ha hecho. “Con Vázquez estamos hablando, es un chaval de 2003 y no ha tenido muchas oportunidades esta temporada. Para él y para el club lo mejor es que juegue con continuidad, pero tiene delante a Jose Gayà. Vamos a mirarlo. He hablado muchas veces con él de lo que tiene que mejorar porque tiene mucha calidad. Seguramente yo no le he ayudado hasta ahora porque ha tenido muy pocas oportunidades, pero debe seguir. Tiene velocidad y un físico increíble. Es un chaval del club, que tiene que jugar, jugar y jugar porque jugando quince minutos por partido no puedes mejorar”, admitió. El técnico explicó que tras el encuentro ante el Villarreal de este sábado se reunirá con Miguel Ángel Corona, director técnico del club, y con la presidenta Layhoon Chan para ver “en qué dirección” deben ir.

La decisión, en parte, depende de Lato, que acaba contrato en junio de 2023 y que no está satisfecho con la propuesta de renovación que le ha hecho la entidad recientemente. “Sé la propuesta que le ha hecho el club y si a Toni no le gusta debo aceptarlo. No tengo problemas porque se está entrenado fuerte. No le gusta la propuesta, pero está bien. No está contento, pero tengo confianza en él y tiene seis meses de contrato, no puedo decir nada de él, es una máquina y se entrena siempre a tope”.



Cuestionado por las negociaciones para renovar tanto a él como a Mouctar Diakhaby, Gattuso señaló que no sabe si habrá acuerdo o no. “Hay cosas que no podemos controlar, pero hemos trabajado. Más de lo que hemos hecho no se puede hacer. No sé si renovará. Es difícil decir si soy optimista, hay que esperar y veremos qué pasa”, señaló.



El técnico insistió también en que no ficharán “por fichar” en este mercado de invierno y explicó que estudian “a muchos jugadores” con los límites que les impone el control presupuestario. “Debo mirar si puede mejorar al equipo y si pueden trabajar bien”, destacó el italiano, que dijo estar muy contento con su plantilla.



Gattuso dio por hecho que no llegará cedido Bryan Gil como tampoco lo hizo finalmente en el anterior mercado. “Esperamos mucho por Bryan Gil pero al final el Tottenhamn decidió no cederlo y creo que ellos no han cambiado de idea. No quieren cederlo por seis meses”.

El entrenador del Valencia, el italiano Gennaro Gattuso, aseguró antes de visitar este sábado al Villarreal, en el regreso de LaLiga tras el Mundial de Qatar 2022, que el fútbol de Quique Setién, técnico de su rival, ha sido clave para construir su idea de juego como técnico.



“Si hablo de Quique debo estar media hora. Me gustaba cómo jugaba Las Palmas, era un momento de transición en mi cabeza. No tenía muy claro cómo jugar y mi asistente ha ido mucho a Las Palmas con una cámara a ver cómo trabajaba. Me ha ayudado mucho para cambiar mi idea como entrenador. Hacemos muchas cosas de las que el hacía con Las Palmas”, aseguró.



El entrenador italiano recordó que el Villarreal ha ganado en los últimos años la Liga Europa y ha jugado las semifinales de la Liga de Campeones. “Hay que respetar el partido, hay que ir con calidad y mentalidad. Será un partido muy difícil. Es un equipo que juega increíble con el balón y tiene mucha calidad, hay que estar muy atentos cuando no tengamos el balón. He hablado con muchas personas estos días y sé que para el Villarreal es el partido del año, un derbi. Para volver con un resultado positivo debemos jugar un gran partido de mentalidad y calidad”.



El técnico no quiso ponerse como objetivo de la campaña clasificarse para competiciones europeas pese a que el club hable ya de ello. “Hay que ir partido a partido, me gustaría jugar en Europa, pero lo hemos demostrar en el campo”.



Gattuso, que confirmó que planea hacer rotaciones este mes de enero ante la acumulación de partidos, se mostró muy satisfecho por poder contar con toda su plantilla para este regreso a la competición y restó importancia a errores como los que ha tenido Gabriel Paulista en los partidos amistosos de esta pretemporada, algo que achacó a la carga de trabajo con la que afrontaron el choque.

El entrenador del Valencia, el italiano Gennaro Gattuso, no quiso pedir nada al nuevo año en cuestiones deportivas porque cree que es algo que él y su equipo deben trabajar y dijo que su deseo para 2023 es que acabe la guerra y sus consecuencias económicas. “La verdad es que yo lo que quiero es que termine la guerra, que bajen el gas, la electricidad y la comida para la gente que no tiene dinero, que puedan vivir de una manera mejor. Salud para mí, para mi familia y para todo el mundo. Pero del resto no. Yo no soy de los que le piden a Dios ganar un partido, eso lo tengo que trabajar con mi equipo. Quiero que todo el mundo esté bien, que no haya guerra. Deportivamente me lo tengo que ganar, esta es mi mentalidad”, afirmó.

Además, Gattuso reiteró sus condolencias a la familia de Pelé tras su fallecimiento e insistió en la importancia que el astro brasileño ha tenido en la historia del fútbol.

“Cuando un jugador gana tres mundiales y marca mil goles ha cambiado la historia del fútbol. Su comportamiento ha sido siempre ejemplar y lo recordaremos el resto de nuestra vida”.