Gattuso: "Basta ya, es una excusa muy fácil hablar de la experiencia"

¿Novedades para recibir al FC Barcelona?

Cömert está bien, tenemos problemas en el centro del campo, no en defensa. Hemos perdido a Ilaix Moriba, Musa está sancionado y Nico no puede jugar ante un gran equipo. Tenemos que hacer un gran partido. Lo solucionaremos con dos jugadores o tres en el centro del campo de los que tenemos y vamos a empezar 0-0 y vamos a jugar un gran partido. No sé si Foulquier puede jugar en el centro del campo. Hoy hemos trabajado cómo jugar contra el FC Barcelona y lo miramos si puede jugar en el centro del campo o de carrilero.



¿Será valiente el Valencia CF?

Me gusta que el equipo siga un estilo de juego pero vamos a mirar lo que crea el Barcelona, tenemos que respetarlo pero el estilo y mentalidad de mi equipo no va a cambiar, estoy seguro.



Mestalla y el Barça

He jugado cinco o seis veces en Mestalla y he vivido una gran atmósfera en Mestalla, mañana tendremos 45.000 personas en el campo y tienen que darnos fuerza pero en todos los partidos jugados en Mestalla siempre hemos tenido una gran afición y estoy muy orgulloso. Esperemos que estén orgullosos mañana nuestros aficionados



¿Cambio de dibujo con Foulquier?

Como el otro día, como jugó en Sevilla, cuando teníamos la pelota Foulquier jugaba de tercer delantero y cuando no, como tercer central o un poco de carrilero. Modificamos cuando jugamos contra equipos con muchos jugadores con técnica.



El Barça, tocado por la Champions

No lo sé, me gusta hablar de mi equipo, tengo muchos problemas de mi equipo y no puedo pensar en el vestuario del Barça. Hay dos Barcelonas, en la Liga han marcado muchos goles y pocos goles recibidos, con un fútbol increíble. Y en Europa es diferente, pero es un equipo que tiene mucho valor, con jugadores jóvenes, con calidad y es difícil.





El problema en la segunda parte

Tenemos que trabajar, hemos hablado mucho esta semana porque en once partidos hemos ido ocho veces en ventaja y eso no es una cosa normal, cuando un equipo no tiene calidad es imposible. Y después hemos pasado a jugar de manera totalmente diferente y tenemos que mejorar este dato. No es bastante lo que estamos haciendo, no se termina el partido en el minuto 45 ó 60, pero creo mucho en este equipo. Tengo mucha confianza en este equipo. Muchas personas de vosotros me habéis dicho que estabais tristes, es normal porque si has mirado cómo juega 45 ó 65 minutos estamos perdidon un partido que es increíble. Tenemos que mejorar porque cuando miras la clasificación pienso que el valor de lo que hemos hecho es para tener 19 ó 20 puntos y tenemos 15. Hemos perdido partidos increíbles.



La mentalidad del equipo

Tenemos que terminar de hablar de la experiencia, porque el Barcelona tiene jugadores jóvenes. Basta. Ya está. Es una excusa muy fácil hablar de experiencia. El Valencia CF es un equipo de calidad y puede jugar a un altísimo nivel uno o dos años. Es una excusa que no me gusta y tenemos que terminar aquí. Hay que mirar lo que está pasando y hacer más de lo que estamos haciendo, pero no sólo en una parte sino todo el partido. El entrenador es un hombre solo. Muchas veces he pensado poner una línea de cinco defensas, pero no es seguro que vaya a ganar. Es mi responsabilidad, pero no es más seguro para ganar un partido poner uno o dos delanteros más o más defensas. Tenemos que seguir sólo una carretera que es la de trabajo y hablar lo menos posible.



¿Solución?

De jugador me pasó con el balón parado en uno o dos años con el AC Milán. Teníamos un miedo increíble y lo vivía en mi cabeza como una cosa negativa. Todo el mundo hablaba de esto, prensa, televisión... que éramos un desastre y cuando se habla mucho es difícil que se acabe y está siempre en el vestuario y en la cabeza. Hemos trabajado esta semana esto: no pensar que somos jóvenes y sin experiencia. Tenemos que mejorar día a día, la prioridad es que el partido se acaba en el minuto 90, no en el 70 porque está pasando no ahora sino desde hace mucho tiempo.



Su encuentro con Xavi

Me gusta Xavi, soy muy feliz de encontrarme con él. Él jugaba y yo corría mucho, él poco. Era difícil recuperar la pelota contra el Barça, hemos hecho dos deportes diferentes: yo maratón y él de pivote. Es un gran entrenador, va a hacer una gran carrera, tiene una gran cabeza, muy particular y le gusta el fútbol como a mí y será un placer encontrarme con él mañana. Le tengo mucho respeto y estima.



El suceso de Pablo Marí en Italia

Es parte de la vida, cuando uno se enfada por nada y te van a decir que tienes tres o cuatro meses de vida... Lo vi anoche en casa en la televisión. Ha muerto un chico y lo siento. Ha terminado la operación de Pablo ahora y tiene que estar tres meses tranquilo y le deseo buena suerte a su familia.



¿Sensaciones para el partidazo?

Todos los partidos me dan miedo porque la liga española no es fácil. El partido es normal, un partido que todo el mundo piensa que el Barcelona viene aquí y gana fácil. Contra el Athletic estaba 3-0 en el 25' y también contra muchos equipos. Tememos que respetar al oponente pero el partido empieza 0-0, respeto al Barça pero el partido lo tenemos que jugar



Lewandowski

No es un problema sólo Lewy, marca muchos goles pero el FC Barcelona tiene muchos jugadores de calidad que pueden marcar y que hacen un juego increíble.



¿El vestuario qué le dice?

Hay que hablar poco en estos partidos, han ganado mucho los jugadores del Barça. Se prepara solo el partido, no es dificil. Es más difícil preparar el partido contra el Elche o contra un equipo pequeño.