Garay deja intuir su despedida

Ha sido la constatación de un hecho. Y la vía elegida ha sido la misma de las últimas veces. Ezequiel Garay, futbolista acostumbrado a comunicarse a través de las redes sociales, ha vuelto a elegir su cuenta particular en Instagram para mandar un mensaje sobre el que se puede leer entre líneas una despedida tras sus cuatro años como jugador del Valencia CF.

Aprovechando el aniversario de la consecución de la Copa del Rey 2019, el argentino ha publicado cuatro fotos, cuyo significado tampoco se puede pasar por alto. En la primera aparece él con el trofeo conseguido en el Benito Villamarín; en la segunda, muy llamativa, el protagonista es Marcelino García Toral, manteado por sus propios futbolistas sobre el césped de Mestalla el día de los festejos; en la tercera Garay y algunos otros componentes de la plantilla (Guedes, Soler, Piccini, Wass, Rodrigo, Sobrino, Paulista, Neto y Rodrigo) posan con la Copa y la última la dedica a la gran pancarta que se desplegó en la grada valencianista con el ya legendario emblema: "Soñar que no tenemos techo".

A estas fotos les acompaña un texto que comienza diciendo: "Tengo que reconocer que la nostalgia me invade en este momento" y en el que se pueden leer frases como: "Nunca olvidaré ese día, cómo los valencianistas y el equipo lloraban de emoción. INOLVIDABLE. Solo sé, que pase lo que pase SIEMPRE recordaré no solo este día con orgullo, sino todos los vividos" y concluye diciendo: "Porque si algo quiero mantener en mi recuerdo, es la felicidad que me ha producido el universo de este club, mis compañeros, personas del equipo técnico y por supuesto su gran afición. SIEMPRE AMUNT VALENCIA".

Texto de Garay en su cuenta de Instagram

Hay que recordar que Garay está convaleciente de la operación de la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha desde el pasado 3 de febrero y concluye contrato el 30 de junio. Tal y como hemos contado en Deportes COPE Valencia, el rosarino rechazó una oferta de renovación del club antes de caer lesionado y las partes no han vuelto a tener contacto desde entonces, así que esta carta pública tiene, más que nunca, sabor a despedida.