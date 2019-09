Fin a un larguísimo verano

Poco más de tres meses después de la consecución de la Copa del Rey -el primer título para el club tras 11 años de espera- la felicidad ha quedado aparcada en un rincón tan lejano, que ya nadie parece recordar su ubicación. Desde entonces y hasta ahora, se ha vivido una lucha interna -por momentos retransmitida en directo- con dos contendientes claros. Por un lado, el propietario Peter Lim y por el otro, la dupla compuesta por el director general, Mateu Alemany y el entrenador del equipo, Marcelino García Toral.

El Valencia CF ha acometido 31 operaciones, se ha gastado 76,5 millones y ha ingresado casi 52

Como si de representantes de equipos distintos se tratara, desde ambas partes han ido tirando de la cuerda hacia lados opuestos y si ésta no se ha roto, ha sido de puro milagro. La lamentable "no venta" de Rodrigo, con el jugador despidiéndose de todos, camino de la revisión médica con el Atlético de Madrid, la encarnizada pelea por el "no fichaje" de Rafinha Alcántara (ni cedido, ni traspasado, ni nada parecido) y la reaparición en escena del súper agente Jorge Mendes, han sido algunos de los "grandes éxitos" de este verano larguísimo para el valencianismo, aderezado con ciertas dosis de bochorno.

En todos estos meses, el Valencia CF ha acometido 31 operaciones (la última, la rescisión de Álvaro Medrán) entre compras, ventas, porcentajes, cesiones, rescisiones y renovaciones. Ha invertido 76,5 millones de euros, más otros ocho en variables, ha ingresado casi 52 kilos, más otros diez en objetivos y ha logrado mantener en su plantilla a 18 futbolistas que acabaron la temporada pasada logrando este título de Copa que parece tan lejano.