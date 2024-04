Felipe: "Podemos ilusionarnos, pero no a partir de humo"

El entrenador del Levante UD, Felipe Miñambres, admitió este jueves que la última derrota en Liga ante el Amorebieta supuso un “bofetón grande” para su equipo, pero recalcó que están capacitados para engancharse de nuevo a la pelea por el ascenso y que pueden ilusionarse “a partir de algo, no de humo”.



“En el deporte y en el fútbol en particular hay cosas que pasan a veces que escapan a la lógica. Estamos capacitados y creo que sí, que podemos ilusionarnos. El otro día nos llevamos un bofetón grande, pero podemos ilusionarnos a partir de algo, no de humo”, dijo Felipe en la rueda de prensa previa al duelo del sábado en Santander.



“Si ganamos en Santander seguro que nuestro espíritu es diferente al que teníamos después del partido ante el Amorebieta”, añadió el entrenador, que apostó por centrarse únicamente en este encuentro del sábado y no “mirar muy lejos” en el calendario.

Miñambres explicó que el ambiente que se va a vivir en El Sardinero es propicio para romper la mala racha como visitante del Levante, que no gana fuera de casa desde el pasado mes de octubre de 2023. “El Racing es un equipo que ha conseguido muchos puntos, que en su casa es complicado. El Sardinero es un gran escenario, seguro que habrá un gran ambiente. Ahora están viendo la posibilidad de volver a la élite. Son los ambientes en los que uno sueña con jugar. Es mejor que haya este tipo de ambientes", afirmó.



“Sabemos que tenemos que hacer nuestro trabajo, que es ganar para volver a estar lo más cerca posible de los puestos de promoción. Hay que hacer las cosas bien y no cometer alguno de los errores que cometimos la semana pasada”, indicó el entrenador del Levante.



Felipe adelantó que hará “algún cambio en el once inicial” y que espera recuperar “pronto” a Ángel Algobia, lesionado en la última jornada en el sóleo de la pierna derecha.



Además, Miñambres, que también ejerce la función de director deportivo, no quiso valorar la renovación de contrato del entrenador del Celta, Claudio Giráldez, quien estaba en la órbita del Levante para la próxima temporada, e insistió en que hay tiempo todavía para tomar una decisión. “Hay muchos entrenadores que estarían dispuestos a entrenar al Levante en la categoría que fuese. Tenemos claro lo que queremos y creo que los entrenadores que haya estarían encantados de venir al Levante”, finalizó.

