Felipe: “Es nuestro momento”

El partido ante el FC Andorra

No es trampa, sabemos a lo que nos enfrentamos. Los equipos de la parte baja están ganando o complicándoselo mucho a los de la parte alta. Está en la misma línea de juego del año pasado y nos va a complicar porque tiene armas.

La ilusión del Ciutat de València

Es importante porque debemos pensar que es nuestro momento, que a veces los malos momentos tratas de pasarlos lo mas rápido, nos ha llegado un momento bueno y no lo podemos dejar pasar. Tenemos que pelear con las ganas e ilusión del otro día. Nos va a exigir defender un poco más bajo de lo que te gustaría pero tengo la sensación de que debemos aprovechar el momento. La victoria nos da la vuelta en lo deportivo y en lo anímico y cuanto más tengamos ese espíritu del otro día seremos un equipo más difícil de batir y más fuerte.

El estilo del FC Andorra

Sé lo que ellos quieren hacer y vamos a tratar de impedírselo. Sé que no es fácil, debido a su estilo de juego es capaz de dominarte pero vamos a ponérselo difícil. Trataremos de plantear las situaciones para ponerle en problemas al Andorra.

El estado anímico del vestuario

Para el jugador lo más importante es ganar, cualquier problema que puedas tener es menos problema. Para ellos es mucho más el subidón que te suponen los tres puntos que cualquier otra cosa que te pueda despistar. Hay dificultades pero el equipo está cobrando al día. Las cosas negativas es cuando pasan las jornadas sin ganar, eso sí que te acaba afectando.

Posibles cambios en el once inicial

Habrá cambios y a partir de ahí nos hemos puesto el listón en una altura y ésa es la mínima que debemos tener. Uno puede fallar pero nuestro nivel de exigencia tiene que ser el más alto. Tienen que acabar los partidos como acabaron la mayoría (ante el Sporting), tenemos que dar la exigencia máxima.

Los jugadores tocados

Bouldini llega a tiempo, Postigo y Buba no estarán ante el FC Andorra y Valle está recuperado. Está lesionado Algobia.

La preparación del partido ante el FC Andorra

Seguro que son otros nombres que los que iban a jugar cuando tocaba, lo que me importa es que el que salga dé el cien por cien. Si estamos cerca de eso, podremos irnos a casa contentos con el rendimiento. No me preocupan tanto los nombres sino como salgamos a disputar el partido. Pero será un equipo diferente al que íbamos a poner cuando tocaba.

La mejora del equipo ante el Sporting

Para mí y la sensación que tengo es que subimos el nivel de intensidad, fuimos más agresivos, supimos determinar mejor los tiempos del partido. Y en general creo que subimos en relación al partido en Oviedo y hay cinco o seis jugadores que estuvieron por encima de 10 kilómetros recorridos. El rendimiento, la actitud, las ganas… hicimos bastantes cosas bien.

El acierto de Fabrício

Va a acabar metiéndolas. Tiene que seguir generando y uno cuando falla es el primer paso para acertar en la siguiente. Tiene que analizar las situaciones, un error tiene que significar que está más cerca. Tiene que seguir haciendo lo que hace, él va a meter. Al que no le tiene que preocupar ni comerse la cabeza es a los delanteros y en este caso a él. No estoy preocupado.