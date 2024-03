Felipe: "Es un gran escenario para reivindicarnos"

La moral del equipo tras el triunfo ante el Elche

Tenemos que tratar de ir a por el siguiente partido porque tenemos desventaja. Hay gente que se puede permitir algún tropiezo y nosotros, no muchos. Hubo conexión con la grada ante el Elche y ahora vamos a Valladolid y es una buena oportunidad para volver a ganar fuera de casa que hace tiempo que no lo hacemos y encadenar victorias seguidas para juntarnos con los de arriba.

Mala racha fuera de casa

En los dos partidos anteriores en los que estuve yo en Oviedo nos costó mucho y en Burgos hubo momentos en los que los metimos en su campo después del empate. Nuestra idea es ir a ganar, nos ha coincidido con los mejores equipos como local, como Burgos, Oviedo y ahora Valladolid. Es un buen momento para romper esa racha y ahora ganar al Valladolid.

Euforia tras la victoria ante el Elche CF

Cuando llevas una racha larga de ganar a veces sí que te relajas un poco, dicen que las victorias debilitan pero nosotros no llevamos tantas como para que nos debiliten. Se vivieron momentos especiales, nos da energía y confianza en lo que hacemos y que nos sirva para ganar al Valladolid el sábado.

El partido en Pucela

Tratan de dominarte, pero te pueden ganar con dos o tres contras, con centros, con gente de segunda línea. Tiene varios argumentos para ganarte. Pero esperamos estar más tiempo en su campo que en el nuestro y dominar el juego. Somos capaces también de ganar en transiciones y explotar las cualidades de nuestros jugadores con espacios.

Las bajas para Valladolid

Baja de Carlos Álvarez, Postigo sigue con molestias y no estará Valladolid, pero han llegado Buba y Kocho. Giorgi viene de jugar 120 minutos y otros 90, tiene una carga importante, la celebración que se merecían y ya veremos. Es un guerrero y seguro que lo hará como en Burgos, que hizo un gran partido.

Las alternativas en el lateral derecho



Algunos juegan más y otros menos. Buba se lesionó y Andrés pensamos el día del Sporting que nos puede ayudar. Hay varias opciones y a veces tiene que ver con los rivales de esa posición. Creo que en general han ido creciendo en su rendimiento.

La falta de gol de Fabrício



Hablo con él bastante y hay veces que estás más acertado y otras menos. No lo veo especialmente ansioso en ese aspecto. Va a acabar metiendo goles. A veces no sabes cómo llegan y otras no sabes por qué se van. Por sus condiciones innatas las va a generar. Se siente bien y asume roles con confianza y porque se siente querido y puede pedir algo a la grada.

El estado de forma del Valladolid



Es un muy buen equipo, con buenos jugadores, algunos que estaban en Primera. A pesar de que hay cierta tensión en el estadio saca los partidos adelante y se trata de aislar. Tienen muchas maneras de ganarte, es un equipo difícil en su estadio, la gente aprieta y es un gran escenario para reivindicarnos, hacer algo importante y es un reto que debemos asumir y conseguir para volver a ganar fuera.