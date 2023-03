Felipe: “Si ganamos al Eibar, Las Palmas y Alavés, ascendemos”

La presión por el ascenso a Primera

Va a tocar pelear y sufrir pero mi sensación y mi sentimiento es que sí, que vamos a estar en Primera División. Creo que mucha gente piensa que tenemos la mejor plantilla o de los mejores equipo de la competición pero eso no te garantiza nada, hay que demostrarlo con puntos y nosotros estamos en ese proceso y tenemos margen de mejora, bastante margen de mejora. Y lo grande que tiene el fútbol es que gente que a lo mejor en 30 ó 35 partidos no ha estado puede tener la suerte o el premio de ser héroes en el ascenso.

La responsabilidad de Felipe Miñambres

Los que juegan son los futbolistas. Hablo con ellos y con los jugadores que nos pueden dar más para que nos den más rendimiento. Todo el mundo trata de ayudar. Tengo mi parte de responsabilidad porque quiero ayudar y tratar de hacer mejores a los que están a mi alrededor. Tengo una relación directa con jugadores y cuerpo técnico y trato de influir positivamente, claro.

El equilibrio de la plantilla 22-23

Creo que sí. Debemos exigirnos ser un poco mejores pero la plantilla estaba confeccionada para soportar, por ejemplo, el tema de las lesiones.

El director deportivo del Levante UD, en COPE





La falta de gol en este Levante UD

No me quita el sueño. Vamos a lo que no tenemos pero eso nos da que no somos un equipo dependiente de nadie. Casi todos los jugadores pueden meter gol. Somos un equipo equilibrado pero nos gustaría claro tener un jugador que llevase unos goles, que te dan ganar un partido a lo mejor en lugar de 1-0 hacerlo 2-0 y vives en otro estado los últimos minutos del partido. No tenemos esa tranquilidad cuando ganamos un partido, no hay muchos en los que hayamos ganado por dos goles de diferencia. El estado de nerviosismo es lo que más sentimos en los partidos, no acabamos de tener partidos tranquilos. Pero sí nos haría vivir más tranquilo, claro. Pensábamos que íbamos a tener a lo mejor mínimo diez goles más entre los tres delanteros.

¿No se pudo o no se quiso fichar en invierno?

No teníamos (dinero) para poder incorporar. Nos lo jugamos todo en el mercado de verano y no había porque las salidas no nos daba para hacer incorporaciones. Pero pensábamos que podemos dar más con esta plantilla.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Se planteó la salida de Wesley?

No. Wesley hace muchas cosas pero no hace gol. Hizo goles en su carrera y después de la lesión le está costando más de lo normal hacer goles. Nos ayuda en otras cosas pero por mucho que lo diga yo o él está igual o más frustrado que cualquier aficionado porque él lo sabe que necesita hacer gol. Nosotros como él esperábamos un rendimiento mayor en cuanto goles, pero nosotros vamos a ascender con algún gol de Wesley y con algunos goles de otros más.

El rendimiento de Campaña, Iborra, De Frutos…

Eso son las grandes plantillas, sin estar al máximo nivel los jugadores hemos conseguido ganar partidos y eso es la grandeza de las grandes plantillas. Ganan porque son equipos buenos. Estamos convencidos de que podemos dar mucho más y dar grandes versiones y demostrar esa superioridad. Es lo que pretendemos encontrar pero no es fácil. La gente del Levante UD tiene en la cabeza el año que se ascendió y eso es muy complicado de hacer y puede que pase solo una vez en la historia. Se piensa que es más fácil y luego la competición te lleva donde te lleva. Está claro que podemos dar más de sí, pero estamos en el camino porque en mi opinión el ascenso se va a decidir con los tres rivales directos. Si ganamos al Eibar, Las Palmas y Alavés, ascendemos. Porque cualquier de nosotros se va a dejar puntos en otros partidos y esos partidos contra los rivales directos son de seis puntos. Para mí la clave va a estar ahí.





La temporada de De Frutos

Jorge a veces haciendo dos jugadas es capaz de desequilibrarte los partidos. Él quiere más y lo normal en su cabeza es llevar unos goles y asistencias y eso te acaba comiendo por dentro y perjudicando. A veces es culpa de él y otras de los delanteros. Sabemos cómo centra y dónde va la pelota. Vimos la mejor versión de De Frutos antes de lesionarse y ahora estamos viendo otra pero es capaz de ser determinante en cada partido y nos va a acabar dando esas cosas. Necesita un gol o asistencia para liberarse y quitarse esos miedos y venirte un poco arriba. La plantilla es muy comprometida y el problema viene a veces por el exceso y eso te hace cometer errores.

El futuro de De Frutos

Estamos hablando con su agente y otros agentes. Trabajamos en el futuro, el Levante UD es un equipo muy apetecible en Primera División y un proyecto que ilusiona a mucha gente pero Segunda es otra… Hay posibilidad de que siga en Primera. Seguimos hablando con su agente y con conversaciones abiertas para tratar de llegar a un acuerdo.

¿Campaña?

No lo sabemos. Campaña es un grandísimo jugador y de un nivel altísimo pero no manejamos nosotros solos la situación porque acaba contrato. Lo veo contento y bien, involucrado. Hay muchos jugadores cuyo comportamiento me ha sorprendido en Segunda, no pensé que su grado de compromiso iba a estar por encima del de Primera. Para cualquier jugador el Levante UD es muy atractivo en Primera.

La recuperación eterna de Mustafi

Creo que va a jugar antes de final de temporada. Quedan muchos partidos y acabará estando para jugar.

La importancia de la afición

Creo que necesitamos a todos. Yo cuando llegué notaba mucha más tensión, más presión en el estadio, que pensábamos que nos podíamos salvar. Necesitamos esa ayuda, el cien por ciento de todos. Necesitamos que todo el mundo esté, apoye y anime, pero me gustaría que fuésemos la afición grande que tuvimos en el final de la temporada pasada y cuando se revirtió una situación muy difícil. Los aficionados fueron muy importantes.

El director deportivo del Levante UD ha visitado COPE Valencia