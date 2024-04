Felipe: "La euforia es buena, no hay que controlarla"

El gran momento del Amorebieta

Vienen haciendo cosas bien, han sido capaces de ganar al Sporting y a equipos complicados en su casa. Nosotros no le hemos ganado. Hay que tenerles el respeto suficiente, cuando miras la clasificación te llevas a engaño. Será un rival complicado, ellos están con confianza y nos pueden dominar y que nos toque defender. Si estamos preparados mentalmente, tenemos que pensar en las cosas que tenemos que hacer y complicarles, ganar y acercarnos a la zona de playoff. Objetivos diferentes, pero con dinámicas muy parecidas.

¿Otra final?

Cada partido para mí ha sido afrontarlo como una final y cada vez hay menos margen para recuperar puntos. Estamos para competir y queremos estar en el sitio que debemos estar y para eso hay que hacer merecimientos.

La euforia tras la victoria ante el Zaragoza

De éxito no vamos a morir aunque ganemos otra vez. La euforia no hay que controlarla, la euforia es buena. Tengo que hacerles ver a los jugadores que es un rival que ha ganado a muchos equipos de la parte de arriba. La euforia contenida es buena y tenemos que disfrutar. Ojalá podamos al final del partido ganar y desatar la euforia y sentirnos con esa esperanza y energía para llegar arriba. Todo el mundo ve más cerca las opciones y tenemos que acercarnos un poco más.





Las bajas ante el Amorebieta

Clemente es el único que se queda fuera. Postigo ya está.

El rol de los suplentes

Hay que demostrar. Depende de ellos, si agachan la cabeza y se rinden, es un tema de ellos. Yo estoy para ayudarles, pero sabiendo que hay muchos jugadores. Es un tema de fuerza mental de ellos. El que se rinda no va a tener sitio. Los titulares están para defender su sitio a muerte y a los otros les toca esperar. No es un éxito de 11 jugadores sino de 23 ó 24.

El futuro de Pablo Cuñat

Empezó bien con energía y ganas y la cesión ha salido bien. Le ha servido haber jugado tantos partidos en la categoría y se encuentra con el premio de la selección. Del futuro no voy a hablar, no hemos ejecutado esa opción pero tenemos hasta finales de mayo para hacerlo. Que cada uno se centre en la temporada. Hablar del futuro estando en un periodo tan importante del presente... hay una cosa mucho más importante que es lo que nos estamos jugando ahora que el futuro.





El ambiente del Ciutat de València

No es normal ver una competición como la de esta temporada y que no haya ninguna posición conseguida a estas alturas. Es bonita y hay que tratar de disfrutarla. Siempre he sentido que la gente se ha entregado quitando la primera parte ante el Elche, que ven que eran superiores a nosotros con 0-2. Pero con el gol de penalti parecía que habíamos empatado. Es una gozada cuando haces feliz a toda a esa gente y creo que el sábado lo vamos a volver a conseguir otra vez.

Los números del ascenso

Soy muy malo para eso y ni lo intento. Son las cuentas de la lechera y no hago. Porque mi experiencia me dice que se te caen al primer partido Lo único que sé que es necesario es que tenemos que ganar mañana e ir ganando. Prefiero focalizarme en lo mío. Nosotros no podemos medir, tenemos que ir a ganar todos de aquí al final.