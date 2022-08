Fede Sagreras: "Hay un poco de incertidumbre entre la afición"

A poco más del inicio de la campaña 2022-2023 y la celebración del Trofeu Taronja ha hablado para los micrófonos de la Cadena COPE una de las personas más representativas de la afición. Fede Sagreras, presidente de la Agrupación de Peñas del Valencia CF por segundo mandato consecutivo, muestra preocupación por parte de los valencianistas ya que recalca que alberga incertidumbre entre los seguidores del club. Hace unos meses, Fede fue reelegido como presidente y continuará al frente de la agrupación cuatro años más.

Roberto Gil fue una leyenda para el valencianismo. ¿Tuvieron una gran relación con él en la agrupación antes del fallecimiento?

Es un día muy triste siempre que un valencianista se va al cielo. Un referente más que se nos va. Hace no mucho se nos fue un gran amigo como Sol o en su momento Españeta. La edad no perdona y las enfermedades tampoco. Es una desgracia y quiero dar mi pésame a la familia.

Mañana, Roberto Gil, será homenajeado en el Trofeu Taronja. El Valencia se enfrentará al Atalanta en Mestalla, después de esta pretemporada… ¿Cómo ve la plantilla del Valencia CF?

Necesita retoques, hay que tener en cuenta el mercado de fichajes. Hay jugadores que van a volver a Mestalla y necesitan mucho fogueo. Y otros que saldrán. Hace falta gente arriba, también en la defensa y sobretodo un mediocentro.

Está en contacto constantemente con las peñas y con el valencianismo, ¿qué sensaciones tiene la afición con esta pretemporada y con Gattuso?

Estuvimos en el partido frente al Castellón y la verdad es que la gente que tenía a mi alrededor le decía al míster que fuera enérgico. Comentamos que alguno no está para jugar con el primer equipo… Hay un poco de intranquilidad por los veranos anteriores, no sabes si traerán a alguien o se irán para que pueda venir otros. Hay un poco de incertidumbre.

La incertidumbre es posible que sea por la salida de Guedes, Soler y Gayà, que por quién pueda venir.

Ojalá se queden los tres para que no tengamos que traer recambios que no los superen. Cuando hablamos de salidas, todo el mundo se aferra a que esos jugadores no se vayan. Y que los que se tienen que marchar encuentren salida rápido para poder traer a esos jugadores que “Gattuso prefiere”.

El partido de mañana siempre es especial. Además, este año es la 50ª edición. ¿Qué le han dicho las peñas? ¿van a acudir al partido? ¿cuál es el sentir de la gente?



Son malas fechas, entre fiestas de pueblos y vacaciones. No es que no haya interés, la gente tiene ganas de ver a su equipo y de verlos ganar. Si se llega a media entrada posiblemente ya sea un éxito. Ante todo, los que puedan estar ahí que disfruten. Personalmente, el otro día Samuel Lino frente al Castellón me causó una grata impresión en los pocos minutos que jugó. Hay que asegurarse que, por lo menos, Soler y Gayà no se vayan ya que son un referente para el valencianismo.

Recientemente, el nuevo director general interino del Valencia, Sean Bai ha intentado reconducir la relación con vosotros. ¿Cuál es la relación actual con el club?

Desde aquella reunión no ha habido otra. Esa reunión fue para comentarme que en un futuro quieren ir dando pasos. Le dije que desde las peñas íbamos a observar esos pasos y acciones que iban dando. En esta vida, el tiempo pone a cada uno el lugar. Cuando llegue el momento las peñas decidirán los pasos que la Agrupación tiene que dar. Si firmar un convenio o no acercarnos y continuar igual. A día de hoy, la reunión fue cordial y que iban a intentar retomar todo lo que tenían antes. La situación social está muy mal en lo deportivo y económico. Ahora es cuestión de observar qué hacen con el estadio, qué hacen deportiva y socialmente no solo con la agrupación de peñas. Ojalá pueda decirte en meses que ha cambiado la gestión de Meriton.