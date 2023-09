PP explica a Compromis y PSPV, sus intenciones con el nuevo estadio del Valencia CF

El Partido Popular que gobierna en minoría en el Ayuntamiento de Valencia, ha iniciado una ronda de contactos con el resto de partidos políticos con representación en el consistorio municipal para dialogar sobre la situación del nuevo estadio de Mestalla en Cortes Valencianas, con las obras paralizadas desde 2014. Todo después de que, la semana pasada, el concejal de Grandes Proyectos José Marí Olano, se reuniera en Madrid con el abogado de Peter Lim en España y actual secretario del Consejo de Administración del Valencia CF, Germán Cabrera.

Fue el Ayuntamiento quien solicitó esa reunión y designó el interlocutor. Quería saber de primera mano, si Lim está dispuesto a acabar el estadio y si tiene las garantías financieras para avalar el dinero que resta para construir además de los 80 millones del fondo CVC. La respuesta en ambos casos de Cabrera fue afirmativa.

El siguiente paso pues del Ayuntamiento fue abrir una mesa de dialogo con cada uno de los grupos políticos. Ayer fue el turno de Compromis, con Joan Ribó y Papi Robles como representantes y hoy ha sido el turno para el PSPV, con Sandra Gómez y Borja Sanjuán como interlocutores en la mesa. Por parte del Partido Popular acuden el propio Olano, acompañado del concejal de Urbanismo, Juan Giner.

Falta la reunión con VOX, sin duda, el más enérgico y contundente a la hora de negociar una posible salida al nuevo convenio para reiniciar las obras, Su portavoz, Juanma Badenas, lo dejó meridianamente claro en una rueda de prensa la semana pasada, “de convenio nada. Lim es enemigo de la ciudad, por lo tanto, es enemigo de VOX. No podemos sentarnos a hablar con alguien que ha incumplido constantemente todas sus obligaciones”.

VOX, socio necesario para el PP en el consistorio, se aleja de la posición de los populares y complica la votación para sacar adelante un nuevo convenio que permita avanzar en la reanudación y finalización del nuevo estadio. La llave, paradojas de la vida, puede tenerla Compromis. Con catorce concejales, el PP necesita el voto a favor o la abstención de la formación naranja. Si VOX se mantiene en sus trece, tras la conversación que mantendrán mañana, todo hace pensar que será así por su rotundidad, el PP necesita que la buena sintonía de la que hablaba ayer Ribó tras la reunión, se traduzca en el apoyo en el pleno. Para Compromis es una cuestión de coherencia. Si el PP presenta el mismo convenio que defendía Compromis cuando ocupaba la alcaldía y la mayoría en el hemiciclo, no tendría sentido que ahora votara en contra. Así que, ahora están “condenados” a entenderse o romper a coherencia de lo defendido durante todos estos años atrás.

Sanjuán, Olano y Gómez a la salida de la reunión PP-PSPV





El PSPV no cierra las puertas a apoyar el nuevo convenio pero, Sandra Gómez, portavoz del PSOE en el ayuntamiento, enumeró las exigencias de su partido "Queremos que se respete el convenio que cerró el equipo de gobierno anterior, le pedimos al club más transparencia y que incorpore, como dicta la ley, al consejero independiente; que se retire la denuncia de Meriton contra el Ayuntamiento de València y la Generalitat por la caducidad de la ATE y, además, que el club dé garantías avaladas y certificadas de que va a acabar el estadio. Ya que el señor Cabrera es el abogado de Meriton y el secretario del consejo del club, le pedimos que deje de entorpecer, de torpedear y de poner palos en las ruedas. Y una muestra de buena voluntad es que retiren los recursos y las denuncias por la ATE contra Ayuntamiento y Generalitat Valenciana, porque nos tiene denunciados".

Gómez indicó que desde el Partido Popular "han tomado nota nuestra posición y cree que ha llegado el momento de no dar una bolsa de oxígeno a Meriton. Compromís era partidario de flexibilizar el convenio con Meriton y nosotros no. Tenemos nuestra propia hoja de ruta que es la que ha asumido todo el mundo poco a poco. El PP tendrá nuestro apoyo si, entre otras cosas, no mienten y no nos insultan como hizo Anil Murthy. Hay unas fichas urbanísticas donde existe la obligación de pagar la totalidad del pabellón de Benicalap, IVA incluido, de lo que Meriton ya intentó escaquearse. Hay que cumplir con eso; no es debatible. Conviene recordar que fue Lay Hoon quien dinamitó el acuerdo cuando estábamos a las puertas hace unos meses. Planteó una cosa diferente y lo dinamitó todo. El problema fue Meriton”.

Ribó responde a COPE tras la reunión con el Ayuntamiento





Por su parte, el portavoz de Compromis, Joan Ribó, explicó a la salida de la reunión con el partido en el poder que, “en principio el actual equipo de gobierno parece estar dando continuidad al trabajo que ya se desarrolló en el mandato anterior por parte del gobierno de Compromís y PSPV, aunque todo esto debe traducirse en papeles y documentos oficiales. Hemos estado revisando el estado de las licencias. Hemos estado viendo un poco lo que se había hecho anteriormente. Hemos recordado al PP que para nosotros lo prioritario era tener un estadio que pudiese albergar un evento de máximo nivel de la UEFA y llegar a acoger unas semifinales de un Mundial. Para nosotros es indispensable al igual que hacer actividades relacionadas con el atletismo y que se pueda adecuar para ello. También consideramos importante que en la concesión de la licencia deberíamos incluir una serie de medidas para que el club mejore la relación con sus aficionados. Una es mejorar la relación con las peñas, facilitar recursos... y la pertenencia al Consejo de Administración mediante la figura de un consejero independiente”.

