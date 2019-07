"Este año se está retrasando mi renovación"

Con una sonrisa de oreja a oreja, pero el mensaje está mandado en el primer día de trabajo. A Morales le toca renovar su contrato, que caduca en 2021 y que fue renovado hace poco más de un año. Deportes COPE Valencia ya adelantó el pasado 31 de mayo que uno de los objetivos del Levante UD este verano era renovar y mejorar la vinculación del capitán del equipo. Sin embargo, la búsqueda del nuevo director deportivo por parte del presidente Quico Catalán y la agenda del representante del futbolista han retrasado esta operación. Pero las dos partes ya han establecido un primer contacto y la mejora de Morales se atenderá de forma inminente.

El futbolista se ha referido a este asunto en el primer día de la pretemporada: "Sigo teniendo contrato hasta 2021 e intentaremos alargarlo si puede ser un poquito más. No sé si será este año o el siguiente. Estoy tranquilo, tengo mi contrato, que es un buen contrato, quiero cumplirlo y si se puede alargarlo un par de años más dependerá de mis piernas, pero esperemos que sí. Este año se está retrasando eh...", bromeó Morales.

Morales también fue cuestionado por si había recibido alguna oferta para salir del Levante durante este verano y aseguró que él no ha tenido ninguna propuesta pero ironizó sobre el trabajo que puede haber tenido su agente.

"Supongo que habrá estado más inquieto que yo, a mí no me ha molestado nadie. He tenido el teléfono bastante frío, no ha entrado en calentamiento que no vienen a cuento pero supongo que a él le habrán llamado. Yo estoy bien aquí, soy feliz y espero serlo muchos años", concluyó Morales.

Deportes COPE Valencia ya adelantó en febrero que Morales había recibido una multimillonaria oferta de la Superliga China y este verano no ha vuelto a querer escuchar ninguna oferta. Su prioridad es ampliar y mejorar su contrato para seguie en el Ciutat de València.