La era Felipe empieza con derrota en Oviedo

El Real Oviedo, en un partido loco, remontó primero en cinco minutos la ventaja inicial del Levante y después, tras el empate de conjunto levantino, se llevó el encuentro gracias a un gol de Dani Calvo en un saque de esquina, un resultado (3-2) que sitúa provisionalmente a los azules en puesto de eliminatoria de ascenso a LaLiga EA Sports.



Ambos entrenadores sorprendieron con sus onces iniciales: Luis Carrión dio entrada hasta a cuatro futbolistas de centro del campo en adelante -Luismi, Cazorla, Masca y Bastón-, mientras que el debutante Felipe Miñambres incluía en el once inicial al adolescente Buba Sangaré, lateral derecho de 16 años.



Ningún equipo lograba imponer su ritmo y ambos sumaban acercamientos a base de pérdidas, con Fabricio avisando primero en el lado del Levante y Masca y Sebas Moyano no afinando desde la frontal del área para el Real Oviedo.



En la recta final del primer tiempo, justo después de que Postigo desviase a córner un centro peligroso de Colombatto y Dani Calvo cabecease a las manos de Andrés Fernández, el Levante encontró el 0-1 en el último minuto en un córner que Lozano sacó en corto y Dela remató a la red libre de marca.



En la recta final del primer tiempo llegaron dos goles más para el Oviedo: primero fue Seoane el que puso 2-0 al rematar de primeras un córner que Santi Cazorla sacó desde la derecha, mientras que Sebas Moyano firmó su doblete al aprovecharse en el descuento de una pérdida de Joni Montiel y Elgezabal.



La segunda parte empezó con el Oviedo ganando terreno por las bandas, Masca y Viti provocaron sendos saques de esquina y en el segundo, con Santi Cazorla de lanzador, el Levante despejó, Dani Calvo se impuso en el salto a Álex Muñoz para devolverla al corazón del área y Oier Luengo metió la pierna y marcó el 1-1.



Tan solo cinco minutos después del gol de Oier Luengo, el Oviedo remontó el partido. Cazorla puso otro balón perfecto, esta vez desde la derecha y con la zurda; Sebas Moyano la volvió a meter dentro y Masca, con la cabeza, empujó a la red en el segundo palo para delirio del Carlos Tartiere.



Tras el carrusel de cambios en ambos equipos -tres en el Oviedo y dos en el Levante- los granotas empataron el partido cuando un centro desde la izquierda de Brugui lo despejó mal Oier Luengo y dejó n balón muerto que Carlos Álvarez convirtió en el 2-2 con un zurdazo a la escuadra.



Pero, una vez más, todo volvió a cambiar a los cinco minutos y en un córner lanzado por Colombatto fue Dani Calvo el que remató en el primer palo para marcar el 3-2. No hubo tiempo para más y, tras mucho sufrimiento, el Oviedo sumó tres puntos clave que le meten en playoff y dejan al Levante a cinco puntos de la promoción. EFE



- Ficha técnica:



3 - Real Oviedo: Leo Román; Viti, Luengo, Dani Calvo, Abel Bretones; Luismi (Jimmy, m. 90+1), Colombatto; Masca (Dubasin, m. 73), Cazorla (Seoane, m. 73), Sebas Moyano (Paulino, m. 87); y Borja Bastón (Alemao, m. 73).



2 - Levante UD: Andrés Fernández; Buba Sangaré, Dela, Postigo (Andrés García, m. 74), Álex Muñoz; Carlos Álvarez, Oriol Rey (Pablo Martínez, m. 46), Sergio Lozano (Romero, m. 87), Brugui (Canterom, m. 90+1); Fabrício y Bouldini (Dani Gómez, m. 73).



Árbitro: Galech Apezteguía (Comité navarro). Amonestó a los locales Dubasin (35’) y Sebas Moyano (67’).



Goles: 0-1, M. 45: Dela. 1-1, M. 54: Luengo. 2-1, M. 59: Masca. 2-2, M. 76: Carlos Álvarez. 3-2, M. 81: Dani Calvo.



Incidencias: Partido correspondiente a la 29 jornada de LaLiga Hypermotion disputado en Carlos Tartiere (Oviedo) ante 14.318 espectadores. El capitán del Real Oviedo lució un brazalete en memoria de Pelayo Novo.