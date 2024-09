Enric Carbonell: "Estoy muy contento con el trabajo de Luis Arbalejo, con su adaptación al club"

La temporada 23/24 acabó oficialmente para el Valencia Basket masculino el 25 de mayo, con aquel triste adiós en el tercer y definitivo partido de cuartos de final de la Liga ACB ante UCAM Murcia. Ganó el equipo de Sito Alonso, que después alcanzaría la final, y cerró un recorrido que acentuó la distancia entre la grada y su equipo. Por eso se apostó por la vuelta de Pedro Martínez al banquillo, siete años después, movimiento avanzado por COPE. El femenino de Rubén Burgos, en cambio, unas semanas después, remataba un triplete histórico, con la Liga Endesa, la Copa de la Reina y la Supercopa de España. El lunes por la mañana Enric Carbonell, Luis Arbalejo y Esteban Albert han comparecido ante los medios.

Preguntado por la gestión de sus máximos responsables del masculino y femenino, Enric Carbonell fue claro. "No soy de poner notas, me parece injusto porque hay muchos matices. Estoy muy, muy contento con el trabajo de Luis, con su adaptación al club y de cómo nos esta ayudando a crecer. El reto el año pasado, combinando Euroliga y ACB era muy grande y lo superó. Estamos muy contentos con la incorporación de gente para reforzar parcelas en las que nos hacía falta y Luis nos está ayudando mucho. Con Esteban, y no porque lleve mucho tiempo, también estamos muy contentos. En las empresas, a veces, el año de máximo beneficio no es el mejor, se recoge lo sembrado en el pasado", apuntó Carbonell para sacar la cara por sus responsables deportivos.

Sobre la inestabilidad que genera la incertidumbre que supone no saber qué competición europea se juega, el director general mantuvo la postura de seguir picando piedra. "El objetivo es tener algún tipo de estabilidad, en el formato que sea, en la Euroliga masculina. La incertidumbre es un problema, no sólo deportivo. Seguimos trabajando para si la Euroliga decide abrir esa puerta, poder entrar", aseguró Carbonell.

Luis Arbalejo se mostró satisfecho también con su labor al frente de la dirección deportiva. "Estoy contento con mi primer año en Valencia Basket. Se han cometido errores, que espero no repetir, pero hemos sembrado para recoger en el futuro. El año pasado fue peor de sensaciones que de resultados. Este año tenemos que recuperar la mejor versión de la Fonteta, que cuando aprieta, es de las mejores aficiones de España", afirmó el director deportivo masculino taronja.

A la hora de valorar la plantilla ha dejado claro que las lesiones de Chris Jones y de Sergio De Larrea suponen un contratiempo, que se podría solucionar en el mercado. "Si me dices a día de hoy, tenemos problemas en la posición de base. La plantilla está compensada y es polivalente, pero las lesiones de Jones y De Larrea tenemos un handicap importante, pero estando los 13 más los dos de LEB Plata, sí, estamos contentos. Lo de Chris es de larga duración, la operación fue bien y la rehabilitación va bien también. Pero es difícil, esperemos que esté más para noviembre que para diciembre. Y lo de Larry es cuestión muscular, así que es de días. Y sí, estamos mirando el mercado y si hay alguna oportunidad, que nos mejore y nos dé algo que no tenemos", recalcó Arbalejo.

¿Dónde apunta este Valencia Basket? Hay un sentir generalizado, peligrosamente, que se mire la Eurcocup con cierta descendencia. "La Eurocup no va a ser un paseo ni nada parecido, hay dos o tres equipos con presupuestos mas altos que los dos o tres últimos de la Euroliga, pero el objetivo es estar entre los mejores. No podemos despreciar una competición muy complicada, con muchos equipos que se han reforzado mucho, con muchos jugadores de la Euroliga”, advirtió el director deportivo poco más de 24 horas antes de viajar a Bulgaria, donde empezará el miércoles oficialmente la temporada, con ese duelo en terreno neutral ante el Hapoel Jerusalén de Jared Harper.

Esteban Albert, por su parte, no quiso entrar en muchos detalles sobre la incorporación de la estrella alemana Leo Fiebich, con quien hay un acuerdo desde hace meses, que no puede hacerse público. Prefirió esperanzar con la vuelta de la lesionada Raquel Carrera. "Carrera va muy bien pero no me atrevo a poner fecha. Normalmente se habla en estas lesiones de un año y podríamos estar hablando entonces de febrero o marzo. No me atrevo a decirlo aunque va bien, pero espero que sea el refuerzo, la guinda para el final de la temporada, que pueda jugar uno, dos o tres meses ya lo veremos. Las ultimas revisiones han salido muy bien", aseguró el responsable del femenino.

"La exigencia es la misma para los chicos que para nosotros, somos un club global. Nosotras queremos competir, competir y competir. Nuestro objetivo es ese, seguir dando pases hacia adelante, como cada temporada, que parece que llevemos veinte años y sólo son siete. En la Euroliga, también, pero hay que tener en cuenta que somos muy novatas aquí y que en la competición hay varios transatlánticos con los que vas a competir pero que hace muy difícil poder pensar en resultados o en títulos", explicó Albert. El sábado en Alcantarilla, Murcia, ante el anfitrión Jairis, en las semifinales, empieza la defensa del primer título, la Supercopa de España.

