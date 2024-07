La emotiva charla de Julián Calero en su primer día en el Levante

"Vamos a ser un equipo ordenado para todo: para atacar, para defender, qué hacemos después de perder, qué hacemos después de robar. Así que vamos a ser un equipo de verdad y hoy empieza ese equipo. Y si logramos que vayamos todos a una, nos va a ir muy bien. Miradme todos a los ojos, nos va a ir muy bien”, dijo Calero a sus futbolistas en un vídeo difundido por el Levante.



“Soy exigente con muchas cosas pero también soy generador de buen rollo. No me gusta venir aquí y que esto sea una esclavitud. Por supuesto las normas las ponemos nosotros, pero la responsabilidad es vuestra. Se puede bromear, claro que se puede, pero cuando toca currar, se curra”, agregó el nuevo entrenador del Levante.

Habla el míster.



Calero, que arrancó este lunes el trabajo con un total de 30 jugadores a sus órdenes, insistió en su primer mensaje a la plantilla que el objetivo es “pasarlo bien” pero les recordó que van a “currar muchísimo” durante los entrenamientos.



“Aquí se viene a disfrutar de lo que hacemos. Tenemos que entender que formamos parte de un colectivo y que puedo ayudar de muchísimas maneras”, indicó el entrenador madrileño, que firmó hace un mes para las dos próximas temporadas.



“Tengo que pelear por ser uno de los once. Y quiero que lo hagáis cada día. No poniendo caras, a mí así no se me va a ganar. Se me gana trabajando y diciéndome: 'eh, yo quiero jugar'. Trabajo como un bestia y eso hace que esté en disposición de poder jugar”, finalizó.