Los ecos del triunfo en el Bernabéu

El Valencia CF rompió el sábado una racha de 17 años sin ganar en el Bernabéu. En marzo de 2008 marcó Arizmendi en las postrimerías del partido un 2-3 que se recuerda desde entonces. Aquel día los de Mestalla vestían de naranja y azul. Esta vez la indumentaria fue negra y el héroe en forma de gol, Hugo Duro. Tres puntos vitales con los que se partida no se cuenta y acercan al equipo a la salvación. Esa que ahora mismo no sería posible sin la mano de Corberán.

El técnico de Cheste, que hoy cumple 42 años, ha hecho que el Valencia CF sume 22 puntos, a sumar a los raquíticos 12 que acumuló hasta enero. Eso hace un total de 34 puntos, que le acercan a cumplir el objetivo de continuar un año más en Primera División. La segunda vuelta del Valencia CF es de Champions. Solo Barça y Betis han conseguido más puntos que los che, que son el tercer mejor equipo del segundo tramo de competición, incluso por delante del Real Madrid.

Corberán es un tipo discreto y suele mantener distancia con los jugadores, pero sí estuvo en la foto del vestuario el sábado. Huye del halago, rehuye su mérito en sala de prensa, pero la realidad la reflejan los números. Un año después el Valencia CF ha vuelto a ganar fuera de casa, no lo hacía desde abril de 2024 en Pamplona, y ese hecho no es flor de un día. Al margen de hacer de Mestalla un fortín, el conjunto blanquinegro había cambiado la cara fuera de casa. Al margen de la abultada derrota en Montjuic, el Valencia CF había puntuado en campos como el Pizjuán, La Cerámica, Montilivi o el Pizjuán. En el Bernabéu, Mamardashvili mantuvo vivo al equipo con sus paradas y el plan trazado durante la semana por el técnico le permitió a su equipo volverse a casa con los tres puntos.

Pese a las bajas por sanción de Foulquier, Gayà y Rioja, Corberán trabajó durante la semana en Paterna con la ambición de poder sacar un buen resultado del Bernabéu. Dijo el viernes en rueda de prensa que sí era un equipo de 'su liga'. Ese debate es una cuestión lingüística, pero en el fondo refleja su sentir. La ambición y exigencia del entrenador no es de cara a la galería. No quería ir a Madrid a encerrarse y quitarse el balón de encima. Trasladó a sus jugadores la intención de cuidar el balón cuando lo tuvieran y les dio confianza durante la semana al margen del ruido externo por haber 'tirado' el partido forzando que tres habituales titulares cumplieran ciclo. No llegó en muchas ocasiones a meta rival, pero supo qué hacer con el esférico y defendió con balón en algunos tramos que el equipo lo necesitaba. Jesús Vázquez y Max Aarons no sucumbieron ante las embestidas de estrellas mundiales.

Corberán venía trabajando la variante de Mosquera en el lateral diestro, como os contamos en COPE, y la utilizó en el tramo final. El técnico no se amilanó y metió dos puntas: Rafa Mir y Hugo Duro. El asistente y el goleador. Los protagonistas de que el valencianismo, empezando por los 600 desplazados a la capital, volvieran a gritar con fuerza recordando con añoranza otros tiempos.