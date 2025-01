Corberán trabaja los errores con un vestuario que confía en la salvación: "Somos mejores.."

El Valencia CF vivió en Barcelona el pasado domingo una de las noches más oscuras de su historia. Un 4-0 a los 24 minutos que terminó en 7-1 y que cortó de raíz las buenas sensaciones que había trasladado el equipo tras la llegada de Corberán. Una noche para olvidar en todos los sentidos que obligó al técnico y a Gayà a pedir perdón al aficionado valencianista por la imagen que se dio en Montjuïc. El entrenador de Cheste fue muy autocrítico al final del encuentro en sala de prensa: "Siempre me gusta asumir la responsabilidad absoluta de las cosas que pasan en el campo. Cuando ha sido un partido en el que hemos sido superados, toca hacer autocrítica y ver porqué no hemos competido a la altura de lo que el partido exige y el escudo que llevamos demanda", aseveró en Barcelona.

Fue una noche larga. El equipo regresó directamente en bus a la Ciudad Deportiva de Paterna, a la que llegó cerca de las 4 de la mañana. Caras largas, frustración y dolor por el resultado y por la imagen. No hubo gran charla de Corberán al término del partido en Montjuïc, pero, como él mismo dijo al acabar, el lunes pasó a la acción. "Un resultado como este requiere una reacción proporcional al dolor y la impotencia que sentimos". Dicho y hecho. Sin margen para descansar, el equipo llegó a Paterna a eso de las once y el técnico preparó una sesión de vídeo, como suele hacer habitualmente, para corregir errores del partido. El diagnóstico fue común, el planteamiento de morder arriba al Barça no fue el adecuado desde el banquillo y luego el equipo estuvo blando sobre el campo. Un muy mal día que no debe tener ningún tipo de continuidad en las finales que tiene por delante el Valencia CF. Trabajar y concienciarse para que no sea un paso atrás. Equipo y vestuario confían en lo que se viene haciendo el último mes y creen, como dijo Corberán, que son "mejores de lo que hemos demostrado".

Las sensaciones con Corberán desde su llegada son muy positivas. Al margen de los nuevos hábitos que desvelamos en COPE, se nota de puertas para adentro la mejoría del equipo. El grupo cree en la idea que transmite el cuerpo técnico y hay mucha comunicación con los jugadores, sobre todo por parte de los asistentes del técnico. Corberán pasa a la acción sobre el césped de la Ciudad Deportiva, en cuyo despacho invierte prácticamente todo el día. A diferencia de otros técnicos que dan mucha importancia en sus discursos a lo sentimental, el de Cheste habla de fútbol. Todo esto son sensaciones. Ahora deberá traducirse sobre el campo porque más que un objetivo, el Valencia CF tiene la obligación de conseguir la salvación. Se vienen dos duelos directos en Mestalla que son casi finales. Mañana el equipo se volverá a poner el mono de faena tras el día de descanso para que lo de Barcelona sea una muy mala noche y no un paso atrás.