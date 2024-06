El desacuerdo PP-VOX pone en jaque el Mundial para Valencia

Finalmente no ha habido sorpresa en el pleno del Ayuntamiento y la decisión sobre la moción de los derechos urbanísticos que espera el club para desatascar el asunto del Nuevo Estadio y poder retomar las obras, tendrá que esperar al próximo pleno de finales del mes de julio. Tan solo unos días antes de la fecha clave del 3 de agosto, cuando las licencias podrán ser otorgadas al club sin condiciones y por la vía legal, tal y como se establece en el decreto de caducidad de la Actuación Territorial Estratégica, al cumplirse los tres años estipulados para la concesión de dichas licencias. A partir de este plazo el club podría presentar al Ayuntamiento la solicitud y este estaría obligado a tramitarlo, lo que implicaría que podría recuperar los derechos que establecía la ATE, pero sin los condicionantes que le imponen las fichas urbanísticas.



Todo esto, con el Mundial 2030 y la decisión de las sedes que presentará España. La RFEF quiere presentar a principio de la próxima semana su propuesta de las sedes. Eran quince las que se presentaban y se quedan once definitivas. Como viene informando Isaac Fouto en COPE, la Federación quiere esperar a Valencia y por eso podría presentar doce sedes. Pero el club tiene que firmar la documentación y el Valencia CF quiere tener algún documento de compromiso firmado por el ayuntamiento de que la licencia se aprobará cuando se presente el informe técnico que falta y que el asunto de las fichas urbanísticas irá a pleno y se aprobará, cuestión que, a día de hoy, es difícil que la alcaldesa María José Catalá pueda comprometerse ante el desacuerdo con su socio de gobierno, VOX.

Falta por saber si ante esta nueva incertidumbre, la RFEF descarta a Valencia definitivamente o espera. Tiempo material existe con la FIFA hasta el 31 de julio. Hoy, antes del pleno, los diferentes grupos municipales se han pronunciado al respecto.

Juanma Badenas (VOX): "No va a haber ninguna moción conjunta. Nosotros tenemos claro desde hace un año cuál es la posición que tenemos que defender respecto a este tema. El señor Lim lleva desde el año 2014 incumpliendo de forma reiterada y sistemática, declarado incluso por los tribunales, sus obligaciones que están incluidas en el convenio del año 2007. Hubo un acuerdo del Consell de la Generalitat del año 2022, donde se dice que ha habido unos incumplimientos clarísimos y que se tenía que caducar la ATE. Por tanto, nosotros nunca vamos a estar a favor de ninguna moción en la que se reconozcan derechos al señor Lim y al Valencia. Nunca vamos a estar a favor de eso. Que todo el mundo se desengañe si en algún momento pensó o ha supuesto que nosotros vamos a reconocer en alguna moción que el señor Peter Lim tenga algún derecho urbanístico el día 3 de agosto"

Juan Carlos Caballero (PP): "Seguimos trabajando para alcanzar el mejor acuerdo en este tema, para que efectivamente se concluya el Ayuntamiento de Valencia, para que efectivamente cumpla el club con la ciudad y para defender al valencianismo y a los intereses de la ciudad. Administrativamente podemos aprobarlo, tenemos tiempo y la alcaldesa de Valencia ya ha dejado muy claro que no es ua condición sine qua non, o que no va a condicionar la posisción del Ayuntamiento, la fecha del Mundial. Nosotros trabajamos para ofrecer el mejor acuerdo para la ciudad de Valencia"

Borja Sanjuán (PSPV): "Es mejor que empecemos a valorarlo por 15 años de incumplimiento, que creo que es mejor que valorarlo después de un año de desidia, que es lo que ha hecho Maria José Català. María José Catalá está intentando hasta el último momento salvar la posición de Peter Lim en el asunto de Mestalla y si no lo ha podido hacer es porque la gran afición que tiene este club se ha movilizado para ponerle los puntos sobre las íes a un ayuntamiento que estaba absolutamente plegado a que el señor Peter Lim, después de faltarle al respeto a la ciudad, después de faltarle al respeto al club, ganara muchos millones con una operación de especulación urbanística. Yo no descartaría que a última hora, como pasó el pleno pasado, Vox se plegara a lo que el Partido Popular quiere, y acabaran aprobando una moción que significaría, en el caso de que no incorporara todas las garantías que dijimos nosotros que era necesario incorporar en el pleno pasado y que ellos calificaron como imposibles, pero que se ha demostrado que son las únicas viables, que al final Vox acabara plegándose, que se aprobara esto y que volviéramos a cometer el error que esta ciudad ya cometió. Esta ciudad no aprende muchas veces de sus errores. Ya cometió el error de hipotecar el futuro del Valencia CF por un Mundial. Yo creo que cuarenta años después, esta ciudad no puede volver a tropezar otra vez con la piedra de un Mundial a cambio de hipotecar el futuro del Valencia CF. La señora alcaldesa solo quiere un Mundial para tener un gran evento, quiere que se inicien las obras, que haya cualquier tipo de estadio porque le interesa muy poco el interés general y parece que le interesa mucho más salvar los derechos urbanísticos de una persona que, yo creo que si en algo estaremos de acuerdo transversalmente los valencianos, es que de esta ciudad no merece nada"

Papi Robles (COMPROMÍS): "No es una sorpresa que no haya acuerdo entre PP y Vox. Ya nos tienen acostumbrados, este gobierno es un despropósito. Tenemos una alcaldesa que es completamente débil, que no es ni tan siquiera capaz de llegar a acuerdos con sus socios gobierno y, por tanto, continuamos en la parálisis. Sobre el Mundial, tenemos que tenerlo muy claro: esta ciudad no se puede vender a cualquier precio. Evidentemente, la señora Catalá solo se mueve cuando hay algún gran acontecimiento delante, pero desde Compromís tenemos muy claro que el único movimiento que tenemos que realizar como ciudad es no dejarle ni un espacio más a Peter Lim, no darle ni un beneficio urbanístico más a Peter Lim. Porque, además, ya ha demostrado en reiteradas ocasiones, no solamente que sea un incumplidor, sino que es un traidor a esta ciudad. Por tanto, ni un movimiento más a favor de Peter Lim y de sus negocios. Ni excusa del Mundial de 2030 ni cualquier otra excusa que no sea defender los intereses de la ciudad de Valencia. Creo que habría que poner el foco en los más de 15 años que hace que ese estadio debería estar construido, que esta ciudad debería haber disfrutado de este estadio y no se ha hecho. Todavía estamos esperando a que la señora Catalá haga el informe que nos entregó a última hora y por la puerta de atrás, en el que dice muy claro que se le han de exigir responsabilidades al Valencia CF, y estamos hablando de cantidades de dinero muy elevadas. Seguramente Català debería trabajar en esa línea y no en la de beneficiar a Peter Lim de nuevo, como ya hizo Rita Barberà regalándole, prácticamente, el espacio del estadio. (Sobre una posible moción de urgencia) Tendríamos que ver cuál sería el contenido, pero, evidentemente, si llegan a una moción de urgencia, Badenas habrá vuelto a demostrar su cobardía y se habrá doblegado a lo que Catalá quiere. A partir de ahí, tengo serias dudas de que presenten algo, porque a lo que nos tienen acostumbrados es a levantarse del pleno y pelearse en la calle, en vez de ser serios y responsables con esta ciudad, que es lo que necesita la ciudad de su gobierno"