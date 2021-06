La declaración de amor de Postigo: “Lamento no haber llegado antes al Levante UD”

El héroe del último ascenso a Primera División ya tiene su nuevo contrato. En su caso será para las dos próximas temporadas después de no haber podido alcanzar esta pasada temporada los 25 partidos oficiales necesarios para ampliar su vinculación, que acababa este mes de junio. El madrileño, uno de los capitanes y jugador con peso para Paco López, firma hasta 2023 después de varias semanas de negociaciones, aunque el acuerdo se cerró ya hace días. Deportes COPE Valencia informó el pasado lunes 31 de mayo de que el Levante UD daba por hecho el acuerdo por dos años después de que el jugador hubiera rebajado sus pretensiones iniciales.

El jugador se ha mostrado encantado en una entrevista grabada hace días con los medios oficiales del Levante UD. “Desde el principio era lo que yo quería. No me planteaba otra cosa y siento el club como parte de mí.

Lo único que lamento es no haber podido llegar antes aquí porque la verdad es que me encuentro muy bien, muy a gusto y muy feliz”, dijo. El madrileño, que llegó al Levante en 2016, también insistió en que una de las claves de su renovación es haber sentido el apoyo de los aficionados. “Por eso una de las de las decisiones de no querer ni escuchar nada de salir de aquí es eso, lo importante que me siento, lo bien que me hacen sentir. Es una pena esta temporada no haberlos podido vivir cerca pero volveremos a disfrutar de ellos y yo estoy encantado de volver a disfrutarlos más años”, señaló.

Postigo, en las semifinales de Copa



Postigo, que con el Levante ha disputado 146 encuentros oficiales, comentó que su objetivo es ayudar a que el club “siga creciendo” y esforzarse “al máximo” para poder vivir “noches grandísimas” como las que ya ha disfrutado. Además, el central madrileño analizó la pasada temporada, en la que en su opinión tuvieron el hándicap de no poder contar con sus aficionados. “Hubo momentos momentos difíciles que seguramente no hubieran sido así de haber podido tener el apoyo de la afición. Nos empujan un poquito más y seguro que la temporada que viene vamos a dar ese plus con ellos, que nos hace falta”, finalizó.