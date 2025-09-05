Los deberes pendientes de Héctor Rodas

Acabado el mercado de fichajes, el Levante UD debe decidir este otoño el futuro a corto plazo de algunos de sus jugadores. Carlos Álvarez finaliza su contrato en junio de 2027 y pese a que Pepe Danvila aseguró en COPE que le había trasladado una oferta de renovación hasta 2029 (con una mejora salarial), el futbolista andaluz sigue a esta hora en las mismas condiciones.

La propuesta recibida del Benfica en los últimos días de agosto obliga al Levante UD a dar un paso adelante e intentar adecuar el rendimiento de Carlos Álvarez con su salario. No será, sin embargo, nada fácil, porque la política salarial que ha impuesto Danvila desde su llegada está lejos de lo que, por ejemplo, le ofrecía el Benfica. El club granota, con Héctor Rodas al frente públicamente de las operaciones deportivas, tendrá que intentarlo de nuevo en las próximas semanas.

Antes que Carlos acaba su vinculación con el Levante UD el capitán, Pablo Martínez. En junio de 2026 concluye su contrato y desde las oficinas del Ciutat de València todavía no se han dirigido a los representante del centrocampista madrileño, que por ahora sigue siendo titular indiscutible para el entrenador del equipo, Julián Calero.

Al margen de los cedidos, Diego Pampín es el otro jugador de la actual plantilla que también finaliza su compromiso contractual con el Levante UD en junio de 2026. El gallego ha empezado como suplente tras la llegada de Manu Sánchez al equipo y su futuro será evaluado más adelante.

Además, Dela, Morales y Ryan tienen la posibilidad de ampliar sus contratos más allá de junio de 2026 en función de distintos hitos individuales y colectivos.