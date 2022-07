David Ferrer: “Para los partidos de España ya están todos los asientos vendidos”

David Ferrer, extenista y director de la Copa Davis Finals, ha presentado el campeonato que tendrá lugar en el Pabellón Fuente de San Luis. Con capacidad para 5.000 personas, los espectadores podrán disfrutar de diversas jornadas tenísticas del 13 al 18 de septiembre.

Recientemente elegido director de la Copa Davis, debe ser un orgullo que Valencia sea sede de las cuatro fases de grupos…

Estoy muy contento e ilusionado por el nuevo proyecto y ante una competición en la que he podido asistir como jugador y que le tengo especial cariño.

Tres ensaladeras, veinte eliminatorias de Copa Davis, ¿es un torneo especial para ti?

Lo he vivido dentro de la pista y ahora fuera de ella en la otra parte. Me gusta porque puedo aprender cosas nuevas. Ya lo he hecho como director del Conde de Godó y ahora en la Copa Davis Finals. Junto a Kosmos y la ITF, a aprender de cómo va evolucionando la Copa Davis y aportando mi granito de arena para que vaya a mejor.

En este caso, la edición de este año va a ser muy sostenible

De la mano de Ecovidrio se hace un plan de sostenibilidad porque es muy importante cuidar nuestro planeta. En ese aspecto también contento y de la mano de una competición como ésta que es un altavoz tan grande para la sociedad.

Apenas dos meses y poco para que arranque la competición, ¿cómo va el ritmo de venta de entradas?

Son sensaciones muy buenas, estamos muy contentos. No nos esperábamos una venta durante tan poco tiempo tan grande. Para los partidos de España están todos los asientos vendidos. Desde que se lanzó la venta, en tres horas se vendió el 70% del ticketing. Sobre todo contento de que en Valencia la gente tenga ganas de ver tenis y una experiencia única. Tener esta fase de grupos es muy bueno e importante para el tenis en España y mundial.

Nadal y Djokovic en portada, la pasión está asegurada…

Es verdad que el equipo más duro que le ha tocado a España es Serbia, pero al mismo tiempo el tenerlo aquí también es importante. Serbia de la mano de Djokovic, España de la mano de Nadal, Alcaraz, Carreño, Bautista y no nos olvidemos de Canadá, que están Félix Auger-Aliassime o Denis Shapovalov.

Muy pendientes de Rafa, ¿cómo ves al balear?

Hace tres semanas tenía más miedo o dudas ya que le vimos sufriendo, pero el mensaje en Wimbledon ha sido mucho más positivo para todos. Rafa se ha encontrado bien, ya no tenísticamente sino físicamente y sin dolores o por lo menos es lo que ha aparentado. Ahora mismo sí que se plantea poder jugar más y Rafa es único. Esa lesión siempre la tendrá pero espero que sea llevadera y que no le afecte a su vida personal.

