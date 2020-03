David Casinos: así se entrena un campeón

El confinamiento es para todos. Sin excepciones. Nadie se libra. Es por una buena causa. Es por el bien común. Las autoridades sanitarias así lo indican: quédate en casa. Por ti. Por mí. Por todos. Si nos quedamos en casa, evitamos que el virus se propague. Reducimos los contagios. Luchamos contra el coronavirus.

También nuestros deportistas. Faltaría más. Nadie mejor que ellos sabe lo que significa el trabajo en equipo. Y en esta causa necesitamos la ayuda de todos. Por eso, en Deportes COPE Valencia nos hemos querido colar en el hogar de uno de nuestros atletas más distinguidos. Un tipo que sabe lo que es combatir día a día. Sobreponerse, arrimar el hombro, pelear por salir adelante. Una persona que no sabe lo que significa rendirse. De esos que se levantan por la mañana buscando excusas para sumar victorias a su casillero. En la vida; en el deporte. Un ganador nato.

Vídeo David Casinos nos explica su trabajo diario

“Todos los días sale el sol. Y si no sale. Ya me encargo yo de sacarlo”. Ese es su eslogan. Esa es su causa. La positividad hecha persona. David Casinos Sierra (Valencia, 1972) no es un deportista cualquiera. A los 26 años, una retinopatía diabética congénita le hizo perder la vista. Lo que para la gran mayoría sería motivo para el abandono, para David fue la razón para reinventarse y convertirse en el mejor lanzador de peso y disco en la historia de nuestro país. Campeón paralímpico en cuatro Juegos consecutivos (Sidney 2000, Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012); medalla de bronce en Río de Janeiro 2016 . Campeón europeo y mundial en múltiples ocasiones e innumerables logros más. Nadie tiene tantos metales como él.

En estos momentos, al igual que todos los deportistas de nuestro país, se encuentra en su domicilio particular tratando de llevar el confinamiento de la mejor manera posible. Y, por supuesto, entrenando. Porque su sueño era estar en Tokio 2020, en sus sextos Juegos consecutivos. De hecho, Casinos cambió el lanzamiento de peso y disco por el ciclismo en pista. Otro desafío para el chico de oro. Los JJOO se han aplazado. Pero el sueño de David, no. Con su espíritu, con su lucha como ejemplo para todos nosotros. “Que este momento que estamos viviendo, sea una gran lección para cambiar nuestras vidas a algo mejor. Nos lo merecemos”. Tú también, David.