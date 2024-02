Damien Inglis: "Estamos listos para la Copa, nos da igual lo que piensen los demás"

El Valencia Basket debuta esta noche, a las 21 horas, en la Copa del Rey de baloncesto de Málaga 2024, contra el Dreamland Gran Canaria. Álex Mumbrú se ha llevado a 15 jugadores y sólo Bouba Toure se ha quedado en la ciudad del Turia para seguir tratándose de la lesión lumbar que lo tiene fuera de combate desde el 19 de enero. Los canarios acuden a la cita como cabezas de serie, privilegio que le usurparon a los valencianos en la Fonteta el pasado 7 de enero, imponiéndose 79 a 86. Esta tarde los taronja quieren que sea diferente.

Antes de la gran cita, COPE ha hablado con una de las piezas clave del conjunto valenciano., un Damien Inglis (20/05/1995, Cayena, Guayana Francesa) que vivirá un duelo especial por múltiples motivos. La motivación de resurgir después de una derrota dolorosa como la del domingo pasado en Bilbao, hacer algo grande en una competición muy bonita como la copa y enfrentarse a su anterior equipo, con el que ganó la pasada Eurocup. El pivot nos da la clave del partido: jugar en equipo.

¿Cómo estás antes del inicio de la Copa del Rey? ¿Cómo estás ilusión?

Tranquilo, tranquilo, tenemos muchas ganas de empezar el partido, pero ahora estamos tranquilos y lo preparamos como otro partido.

Juegan contra su antiguo equipo y llevan la misma racha que ustedes, dos victorias en los últimos cinco partidos entre ACB y Europa...

No lo sabía, pero ellos son un muy buen equipo. Están jugando muy bien este año, el año pasado también. Será un partido muy difícil, pero estamos listos. Queremos jugar contra Gran Canaria otra vez y ganarles.

Hay una encuesta en la página web de la ACB, nadie da opciones a Valencia Basket de ganar la Copa y ante Gran Canaria, ellos son los favoritos. ¿Cómo lo ve?

¿Sí? Lo que piensen los demás da igual. Estamos listos para jugar hoy ante Gran Canaria. lo que piensen, da igual.

¿Cómo se tomaron el castigo de Álex Mumbrú de volver de Bilbao y hacer vídeo y entrenamiento?

Fue difícil, muy difícil. Lo bueno es que en el vestuario estamos juntos, entendemos lo que el entrenador quiere hacer y decir. Cuando perdimos el partido, jugando mal, lo que podemos hacer es hablar todos y arreglar lo que hicimos mal. Hacer mejor las cosas y es lo que hacemos en el vestuario.

¿Quién habla en el vestuario? Usted tiene pinta de ser de los que habla. ¿Es así?

Yo hablo, pero hablamos todos. Hay chicos que dicen lo que piensan, lo que llevan en su corazón. Todo se ha hablado y ahora estamos en la misma página, listos para jugar contra Gran Canaria. Olvidamos lo que pasó en Bilbao, aprendimos lo que hicimos mal y bien, y nos centramos en el partido de hoy.

¿Qué cree que le pasa al equipo, por qué sois tan irregulares? Da la sensación que a veces dejan de jugar en equipo. ¿Lo siente igual?

Sí, tengo la misma sensación. Tenemos jugadores con mucho talento y, a veces cuando los partidos están un poco cerrados, pensamos que nuestro talento puede ayudar al equipo y es al contrario. Cuando meter una canasta es difícil, lo vemos fácil, es el momento de jugar con el equipo, seguir los sistemas de Álex. Es nuestro problema, tenemos mucho talento y, a veces, nos pensamos que podemos hacer las cosas solos. Por eso hemos perdido partidos. No sólo es un jugador el que hace estas cosas, somos todos. Por eso tenemos que aprender, queremos hacerlo mejor el jueves y hasta final de temporada.

Damien Inglis ha acabado algún partido frustrado y ha recibido alguna técnicaMiguel Ángel Polo

Usted es de los jugadores que brilla con el buen funcionamiento del grupo, no es que no tenga talento, que usted fue elegido en el draft por delante de Jokic o Tavares. Hemos visto que le han pitado alguna técnica por frustración de no poder ayudar al equipo, ¿verdad?

Sí, así es. Yo soy un jugador de equipo. Puedo hacer cosas sólo, tengo talento, pero no es como quiero jugar a baloncesto. Para mí es un deporte de equipo, hay jugadores, hay sistemas, hay normas de cómo atacar o defender, como equipo, con mi compañero. Queremos ganar juntos, no hay un jugador superior o un superhombre. Cuando hay alguien que esté en racha, hay que darle el balón, vale, pero normalmente, el baloncesto es un juego de equipo. Y quiero jugar con el equipo, con el sistema, y así nosotros jugamos bien y ganamos juntos.

Valencia Basket le ha ganado al FC Barcelona sin pivots en el Palau. A veces las ausencias se han utilizado de excus. A Málaga habéis viajado todos, ¿cree, como nosotros, que no hay excusa y que Valencia Basket puede ganar a cualquiera?

Sí, no hay excusas.Ahora tenemos a todos menos a Bouba. Tenemos mucho talento, muchos jugadores que pueden marcar diferencias, ahora no tenemos excusa, queremos jugar bien, vamos a luchar mucho y veremos lo que hacemos, si ganamos o perdemos, pero vamos a luchar mucho contra Gran Canaria y después veremos.

Jugar en equipo, la clave que señala Damien Inglis para hacer una gran Copa del ReyMiguel Ángel Polo

¿Qué harías si Valencia Basket gana la Copa del Rey?

No sé lo que haría, pero si ganamos, seguro una gran fiesta con la afición, eso seguro... y después veremos. Pero una gran fiesta con la afición.

Ha dicho que no hay superhombres, pero Giannis Antetokounmpo, con quien coincidiste en los Bucks de la NBA, sí que lo es, ¿no?

(Risas) Bueno, él seguramente sí que lo es. Giannis y yo compartimos agente, mantenemos el contacto. Somos felices de ver cómo le va al otro. A ver si viene un día a visitarme a Valencia, estaría bien, cuando acabe la temporada.

¿Por qué entrena siempre con el pantalón del chandal con el calor que hace en Valencia?

Yo soy de la Guayana francesa, allí la temperatura media es de 30 o 33, y la primera vez que viajé a Francia o a España, para mí fue mi duro, hacía mucho frío, y ya no me he acostumbrado. Si pudiera jugaría con pantalón largo los partidos, espero que no le moleste a nadie, pero ya es una costumbre.