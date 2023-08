“Cuando debuté con España había 300 personas en el campo"

Ivana Andrés (Aielo de Malferit, 13/07/1994) y Enith Salón (Moncada, 24/09/2001) son las valencianas de la histórica España de la estrella. Ellas disfrutan del sueño que durante generaciones anteriores muchas niñas y mujeres casi ni ser atrevieron a soñar. Más de 33 años antes de que Ivana levantara la Copa en Sidney, Cuca Fandos se convertía en la primera jugadora de fútbol internacional española valenciana.

Fue en Dinamarca, ante las danesas, y nunca olvidará. Ella y otras como Ángeles Olmedo o Tere Saurí, pioneras del fútbol valenciano, pavimentaron un camino duro, lleno de obstáculos, prejuicios, sinsabores y muchas satisfacciones, que ayer les regaló un momento único que ha compartido con los oyentes de COPE.

¿Cómo estás y qué sentiste al ver a Ivana Andrés, una valenciana, levantar el trofeo de campeonas del mundo?

Tremendamente emocionada, con que te diga que casi no he podido dormir. Ver a Ivana supone una doble emoción, son momentos que los ves y por más que quieras decir lo que una deportista, una futbolista, pueden sentir… no hay palabras. Son lágrimas, lágrimas y más lágrimas.

¿De cuando jugabas en el patio de tu colegio, en el río o en Benicalap, te hubieras imaginado una España campeona del mundo?

No, estábamos muy lejos de una España campeona del mundo, sufríamos mucho tanto a nivel de selecciones territoriales o la nacional. Hace 25 o 30 años el fútbol femenino no era lo que es hoy ni por asomo.

Cuca (en la fila de abajo a la derecha), en Lorca preparando el Europeo





Las campeonas os han hecho partícipes de este éxito a todas las pioneras, a las que peleasteis antes. ¿Os han hecho sentiros partícipes de este éxito?

Las he seguido mucho durante todo el campeonato, las entrevistas a las jugadoras y he visto que se han acordado de todas nosotras, de las que abrieron las puertas y eso es muy bonito. Se agradece mucho.

El fútbol femenino ahora gusta mucho.

Cada vez más, está claro que hace unos 10 años el boom ha sido una pasada, se está trabajando muy bien. Aún falta cosas por cambiar y por cambiar, pero lo importante es que después de tantos estos años, lo hemos conseguido entre todas. Para mí este es el éxito de todas las mujeres que se han vestido las botas de fútbol, no hace falta estar en la selección nacional o en la territorial… esto es para todas las futbolistas españolas que hemos peleado durante casi medio siglo, que parece que es cosa de los últimos ocho o diez años, pero no, esto viene de mucho antes. Esto empezó hace mucho tiempo, son muchas generaciones peleando para ver estoy hoy, que es algo inigualable.

Cuca (izquierda) y Marián Ángeles Olmedo en el debut de Cuca con España









¿Cómo ha cambiado el fútbol femenino de tu época, de tu primer partido con España, al de ayer con 70 mil espectadores en el estadio y millones delante de la tele?

Ángeles Olmedo, Montse Soler y yo éramos las tres valencianas que siempre íbamos juntas a las convocatorias. Había ido antes a otro partido pero no había jugado. En Dinamarca tuve el privilegio de poder debutar. La sensación es muy diferente. Yo debuté ante 300 personas en el estadio, de ahí a las casi 85.000 de ayer, televisado en todo el mundo, las dietas… todo, por dónde quieres que empiece. Nosotras los campos de césped ni los olíamos. Nosotros nos criamos en los campos de tierra, con piedras.

-Una de las circunstancias que más ha cambiado es el tema de los referentes… con vosotras serían chicos. Hoy las niñas quieren ser como Ivana, como Enith o Alexia, ¿verdad?

Es lo más bonito. Mis ídolos fueron Mario Alberto Kempes y después Johan Cruyff. Hoy en día muchas niñas y también niños tienen como referentes a Alexia, a Olga y al resto de futbolistas. Imagínate la diferencia.