Corona: “Tenemos plantilla para conseguir el objetivo”

¿Por qué el Valencia CF no ha fichado a nadie más si había margen en el Fair Play Financiero?

Lo explicó la presidenta, no es una cuestión de FPF solamente, sino también de capacidad financiera, de tesorería, cash-flow… Nombró varios ítems técnicos. Teníamos que reducir nuestros costes debido a la situación financiera del Club, no era una cuestión únicamente de Fair Play Financiero.

Dijo Baraja que la plantilla actual del Valencia CF es una plantilla corta. ¿Considera que es una plantilla corta?

Nosotros hemos tratado de, dentro de nuestras dificultades financieras, intentar equilibrar la plantilla. A todo el mundo, no solo entrenadores, sino también a la dirección deportiva y a los aficionados, nos encantaría tener la mayor profundidad de plantilla, pero como ya ha expresado la presidenta teníamos una situación económica delicada, había que reducir costes y hemos intentado equilibrar la plantilla con nuestras limitaciones. Nos falta en alguna posición profundidad, es cierto, pero no nos falta capacidad para competir.

Ha hecho LaLiga oficial los límites financieros de los clubes. ¿Podrían confirmar el coste de plantilla del Club?

Nosotros, o yo en este caso, no estoy aquí para dar información de tipo financiero, supongo que lo entenderás.

¿Cree que esta plantilla está acorde con el objetivo que ha marcado el Club? ¿Ha confeccionado una plantilla para no descender? El discurso de la presidenta es un discurso consensuado con el técnico y conmigo. Dado que el año pasado sufrimos mucho, nos hemos marcado el objetivo de conseguir dejar atrás esa situación lo antes posible y que luego el equipo, partido a partido, diga hasta dónde es capaz de llegar. Corona, junto a Yaremchuk

¿Cree que esta plantilla es mejor o peor que la de la temporada pasada? El fútbol está harto de darnos ejemplos de que las teorías luego no se cumplen y lo que el día 1 te parece que es bueno, como pudimos considerar el año pasado y en octubre la plantilla parecía que volaba, luego es diferente. Este año me apetece ver cómo maduran, ver cómo crecen los jugadores, que como ha dicho Roman Yaremchuk tienen potencial y tienen juventud. Vamos a darles el mayor apoyo y la estabilidad posible para que sean capaces de demostrar que, sin entrar en comparaciones, son una plantilla preparada para competir.

Dijo el entrenador en el último día de mercado que esperaba el fichaje de un jugador de banda. ¿En ese momento ya sabían que solo iba a llegar Yaremchuk y que no había opción? La rueda de prensa fue a mediodía, en ese momento no estábamos dando la plantilla por cerrada y estuvimos viendo varias situaciones unas horas más. Por encaje, por criterios de coste, técnico-tácticos y de operación después, mucho más adelantado el día, ya dimos por cerrada la plantilla. ¿No le preocupa que haya gente que le pida que se marche? No. Para nada. Soy un profesional que humildemente me dejo la vida por trabajar en este club, estoy orgulloso de trabajar en este club, vengo cada mañana con unas ganas tremendas, estoy renunciando a muchas cosas en mi vida e intento desempeñar mi rol lo mejor posible.

¿Por qué en función de el jugador había un presupuesto?

En ese momento, al que te estás refiriendo, la realidad es que no habíamos terminado de hacer la operación de Amallah. No hay ningún problema en reconocer que el técnico había trabajado con Rafa Mir en las categorías inferiores y que era un deseo importante para nosotros. En ese momento intentamos y pudimos cumplir con las exigencias que nos había marcado el Sevilla FC para traerlo, pero una vez que no se da, tuvimos que seguir trabajando el mercado con nuestro primer criterio, que es reducir coste de plantilla, pero intentando dejarla lo más competitiva posible.

¿No le parece un poco arriesgado no haber invertido más en este mercado de fichajes?

Creemos que con lo que tenemos estamos capacitados para competir y conseguir los objetivos. El dinero el año pasado tampoco fue tan determinante. La inversión con respecto a ahora no fue tan determinante. Vamos a dejar trabajar a estos chicos, vamos a darle la mayor estabilidad posible, vamos a darles confianza y ojalá tengan la sensación de fluir como la que tuvieron la temporada pasada los más jóvenes, ayudados por los que ya estaban y los que han venido.

¿Ese reajuste en los criterios financieros se produce durante el mercado, después de los fichajes de Pepelu y Cenk?

Durante el mercado siempre suceden cosas, como por ejemplo que vengan otros clubes con ofertas por Mamardashvili o Diakhaby y un conato de oferta por Thierry… Y en lugar de aceptarlas para tener más disponibilidad financiera y equilibrar anteriores pérdidas, el Club decide no venderlos. Eso también es invertir en la plantilla. El mercado te va marcando lo que puedes o no puedes hacer al final. Rechazar ventas también es una manera de invertir.