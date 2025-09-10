Corberán se protege ante el Barça

El estadio no se confirmó hasta la tarde de ayer pero Corberán lleva días preparando el partido del domingo ante el FC Barcelona. Será en el Johan Cruyff de la Ciudad Deportiva culé, con el apoyo de 290 aficionados valencianistas que han agotado las entradas para acompañar a su equipo. El hecho de que no hubiera más de dos internacionales le ha permitido al técnico utilizar la pasada semana para preparar también el encuentro ante el Barça, como reconoció Diego López en sala de prensa. Vestuario y cuerpo técnico han prestado atención a los errores del curso pasado y preparan a conciencia el choque para, como el propio asturiano aseguró, repetir la gesta de la campaña pasada en el Bernabéu.

Con ese objetivo, como contamos el martes en COPE, Corberán medita seriamente introducir una línea de cinco para protegerse en fase defensiva de las acometidas del Barça. Una alternativa es la de Tárrega, Copete y Diakhaby como centrales, con Foulquier y Gayà en las bandas. La otra pasaría por jugar con dos centrales puros y que fuera Foulquier el que se introdujera en la línea de tres como central con Rioja ocupando el carril diestro cuando toque defender. Una variante que pudimos ver, por ejemplo, en Villarreal la temporada pasada. Dependerá de cómo haya vuelto Diakhaby del parón de selecciones. Hoy ha regresado al trabajo con sus compañeros, pero solo ha realizado la parte de activación. El equipo descansa mañana y encarará las dos últimas sesiones a partir del viernes, antes de poner rumbo a Barcelona el domingo.

En el centro del campo, dos jugadores para tres posiciones. La lógica apunta a una pareja de Javi Guerra y Baptiste Santamaria, aunque por la cabeza del técnico no está descartada la figura de Pepelu. Lo cierto es que hay una obsesión por cerrarse bien atrás, defender juntitos y evitar los numerosos desajustes que dieron la temporada pasada con dos goleadas. La elección de piezas se culminará durante la semana, pero la idea es clara. Arriba, la opción es la de salir con todo al contragolpe. En alguna prueba de estos días han compartido titularidad Ramazani, Danjuma y Diego López.

Antes de esa cita del domingo, el Valencia CF ha celebrado hoy una comida de conjura en la que se han reunido la plantilla y el staff que hay alrededor del equipo. Esta vez sí ha asistido Carlos Corberán, que se ausentó en la del cierre de la temporada pasada. El que también ha estado hoy en el encuentro es el director deportivo, Miguel Ángel Corona.