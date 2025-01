Corberán: "Solo entiendo que nos reforcemos. Soy optimista"

El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, ha comparecido ante los medios en la Ciudad Deportiva de Paterna en la previa del choque ante el FC Barcelona. El de Cheste no se fía de la racha del equipo culé en los últimos partidos en Montjuic y no cree que haya que buscar un antídoto para parar a Lamine Yamal, el futbolista de moda en el panorama mundial. Con la duda de Sadiq y Enzo para la convocatoria, cree que es posible plantar cara al Barça, pero para ello necesita la mejor versión en actitud de su equipo. En cuanto al mercado, Corberán es muy optimista con la posibilidad de reforzar su plantilla en los diez días que restan de mercado, aunque sabe que primero hay que dejar salir y no será fácil "colocar" a los futbolistas a los que el técnico ya ha comunicado hace un par de semanas que no cuentan para lo que resta de temporada.

Las lesiones de Sadiq y Barrenechea

“Es imposible confirmar o descartar. Ambos están trabajando al margen. Quedan 24h hasta mañana y decidiremos según su estado”.

Mercado de fichajes

“Todavía quedan diez días y confío mucho en el minucioso trabajo que se está haciendo desde el Club. El objetivo siempre va a ser mejorar la plantilla y por encima de una cuestión numérica hablo de una cuestión de mentalidad y compromiso. Que cualquiera que venga sea con un compromiso máximo de dar su mejor versión con el Valencia CF”.

VCF El técnico espera la mejor actitud en Montjuic

FC Barcelona

“La forma de plantear el partido siempre es la misma: atendiendo al rival con gran respeto, analizando lo que hacen y me gusta que los jugadores vayan al campo con la claridad de ser conscientes de lo que te vas a encontrar. Es un equipo agresivo, presionante, reduce mucho los espacios y que a su posesión de balón ha añadido verticalidad. Nuestro objetivo es siempre nuestra mejor versión. Veo a un Barça muy competitivo. Viene de ganar la Supercopa de España con mucha superioridad, de remontar en Champions y vamos a competir contra un rival entero, con sus armas”.

Inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor

“El Club lanzó un comunicado. Nunca pude estudiar suficiente el tema como para poder aportar algo de peso en mi valoración de los hechos. Me centro en lo deportivo, en los jugadores que van a estar. El Club se pronunció, es el ente que debe pronunciarse porque no tengo motivos para poder aportar algo con valor en cuanto a eso”.

Estilo de juego FC Barcelona

“Cuando estaba en Inglaterra me gustaba ver lo que pasaba en España, aprovechaba los parones internacionales. Con Flick llamaba la atención ese comportamiento de la línea defensiva (reducción de espacios), al igual que el Tottenham. Cuando el jugador con balón tiene tiempo no amplia espacios, sino los reduce y eso hace que la concentración debe ser la máxima. Si un atacante se queda despistado en la acción, inhabilitará a otros jugadores”.

Cláusula de Sadiq ante la Real Sociedad

“El compromiso del Club está siendo el máximo. Evidentemente, tenía el compromiso que si el jugador estaba bien pudiera jugar el partido”.

Compromiso y actitud de su vestuario

“Desde que hemos empezado la actitud de todos los jugadores veo un compromiso tremendo cada día. La tengo con todos los futbolistas”.

Rodilla de Sadiq

“La lesión que tuvo ya ha pasado mucho tiempo. El año pasado nunca se perdió convocatorias por ello, al igual que este año. La lesión fue hace tiempo, pero eso no va a evitar que el jugador pueda tener molestia en la rodilla o en cualquier parte del cuerpo y esas molestias hay que tratarlas con rigurosidad, como se ha hecho. Ha vuelto y no hay ningún motivo de alarma”.

Rafa Mir y su regreso

“Está haciendo parte con el grupo. La evolución condicional está siendo muy buena. Cuando un jugador viene con una lesión muscular como la suya, no me gusta forzar para garantizar que cuando vuelva esté en las perfectas condiciones”.

VCF Yarek será el sustituto del sancionado Mosquera

Gestión de los últimos minutos en los partidos

“No me gusta sacar conclusiones de algo en concreto por una situación concreta. El equipo tiene que seguir trabajando para mejorar. Vi en el último partido una personalidad marcada, compromiso y entrega tremenda. Este equipo tiene que seguir compitiendo con esta concentración, compromiso e intensidad desde el primer minuto hasta el final”.

Caufriez y su futuro

“Me gusta hacer las convocatorias con los jugadores que entiendo que más ayudan a competir al equipo y nos hacen ser más competitivos. Son decisiones que un entrenador toma. Es una situación que se resolverá o se tendrá que resolver en los 10 días de mercado que nos quedan por delante”.

El antidoto Lamine Yamal

“De nosotros depende ser un gran equipo y estoy confiado en que el domingo así sea. Que tengamos esa intensidad, concentración, solidaridad defensiva y cuando te enfrentas a un equipo como el Barça individualizar sus comportamientos es un error”.

Primeros 30 días como entrenador del Valencia CF

“De la dimensión del Valencia CF he sido consciente toda mi vida y en cuanto al Club en estos 30 días, estoy encantado con todas las personas que trabajo cada día. Me han demostrado que las mismas ganas y compromiso es el mismo que el mío. Vamos de la mano y estamos dispuestos a dar todo lo mejor. De la grandeza de la afición también era muy consciente de ello”.

Salidas de jugadores importantes

“Solo entiendo que nos reforcemos. Soy optimista, el Club está trabajando muy bien para hacerlo”.