Corberán: “Soy consciente de lo que están sufriendo, pero siento que la afición no nos va a abandonar”

Carlos Corberán ha comparecido ante los medios en la Ciudad Deportiva de Paterna en la previa del choque en Mestalla ante el Real Madrid. El técnico valenciano se estrena en el banquillo valencianista ante un rival siempre difícil, pero consciente de que su equipo es capaz de plantarle cara. Con sólo cinco días de trabajo con el equipo, no se moja respecto a un diagnóstico de su vestuario y prefiere seguir pensando que el mercado de fichajes le traerá refuerzos en el próximo mes, aunque es consciente de que tiene que apoyarse en los jugadores que actualmente están en la plantilla. Respecto a la iniciativa de la afición de vaciar Mestalla en el choque de mañana, prefiere no pisar charcos y no se pronuncia, aunque está convencido que el aficionado no dejará a su equipo solo cuando más lo necesita. Respeto máximo al equipo de Ancelotti, pero dispuesto a debutar con una sorpresa en forma de victoria ante el equipo merengue.

Deseo 2025

“Lo primero desearos un feliz año nuevo a todos los presentes y con el mayor de los deseos que traiga las mejores alegrías y momentos para el valencianismo. A nivel profesional y personal eso, lograr la mayor de las alegrías para el valencianismo”.

Primeros días al frente del equipo

“Llevamos cinco días trabajando con el grupo. Todo es reciente. Vamos a enfrentarnos a todos los equipos de LALIGA y hay que prepararlos de la misma manera, cada partido es importante”.

Manifestación de los aficionados

“Acabo de llegar al Valencia CF y respeto todo debate porque debe ser así, pero a la par conozco mucho a la afición y siento que la afición no nos va a abandonar. Sabe de la importancia que tienen con el equipo, ellos son conocedores. Sé lo mucho que han sufrido, pero soy consciente y siento que van a estar con nosotros”.

VCF El técnico confía en la reacción de sus jugadores

Afición

“No me gusta pedir nada a la afición. Somos nosotros los que les tenemos que dar. Sé el momento en el que está el Club y lo único importante es dar a la afición lo mejor de nosotros. La afición responde cuando ve la entrega del equipo, cuando ve el compromiso, actitud… es una afición que lo entiende, agradece y responde. Por encima de pedirles nada está el darles todo y ese es el compromiso que desde mi primer día tengo y que comparto con mis jugadores”.

Mercado de fichajes

“Únicamente lleva abierto 48h. El Club antes de mi llegada estaba trabajando en refuerzos y todos queremos que se den avances y ojalá pronto podamos dar noticias. Vengo con la mentalidad de trabajar con el grueso de esta plantilla. Los que vengan serán para sumar al grupo. Mi objetivo es sacar el máximo rendimiento de la plantilla. Respeto las diferentes áreas y es necesario. A partir de ahí, soy un entrenador que me implico en la conversación activa en torno a la evolución de la plantilla y me gusta estar informado sobre el crecimiento que desde el Club se perspectiva”.

El vestuario que se ha encontrado

“Es difícil sacar conclusiones en tan solo cinco días. Pienso, firmemente, que si el equipo mantiene la actitud, compromiso y esfuerzo de estos días vamos a crecer mucho y ese es el objetivo. Lo que he visto me ha gustado y si somos capaces de mantener esta ilusión y energía vamos a crecer”.

Transmisión de ideas

“Lo primero es la forma de proceder. Me gusta que los jugadores lo sientan de la misma manera. El cómo nos entregamos cada día en ese proceso. Luego, hay matices de la identidad de juego y equipo que hemos empezado a construir. Por encima de la preparación del partido, los valores que tienen que ver con la entrega, compromiso, ganas de crecer y mejorar. Que cada día seamos mejores y que nuestra ilusión de crecimiento sea máxima”.

Real Madrid CF

“Es clave que el equipo entienda cada partido al que nos enfrentamos. La identidad de juego contempla al rival y lo que nosotros queremos mostrar en el campo. Todos los equipos tienen matices. Por encima de ellos, mi foco está en nosotros, en recuperar nuestra mejor versión y conseguir la identidad de juego y competitiva que queremos transmitir. El partido es una oportunidad para crecer, plasmar ideas, demostrar el compromiso y energía y así es cómo lo percibo. Debemos acercarnos al Valencia CF que debemos ser”.

Ayudas a las personas afectadas por la DANA del Real Madrid

“Todos los gestos benefician al deporte. Todo el fútbol español se volcó y tuvo muestras de apoyo. La del Madrid fue emotiva. La solidaridad del país estuvo presente y el fútbol homenajeó especialmente al pueblo valenciano. Es un gesto que se aprecia y se valora”.

Calendario de enero

“No hablo de meses. Mi foco son los partidos. En estos días ha habido momentos destinados al partido y a hablar de nosotros como equipo. Por delante, nos tenemos que enfrentar a todos los rivales de LALIGA. Mi objetivo siempre va a ser preparar de la mejor manera posible cada partido”.

VCF Corberán dispuesto a dejarse todo por el objetivo

Primer partido en el Camp de Mestalla

“Es un orgullo absoluto y una gran responsabilidad ser entrenador del Valencia CF y mañana comenzamos la andadura juntos”.

Bajas por lesión

“La mayoría eran de una duración prolongada, no hay novedad para el partido de mañana”.

Identidad de juego

“La clave es saber qué queremos ser en el campo, cómo jugar y cómo competir. Quiero un equipo entregado, valiente, resiliente.