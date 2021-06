Conseller España: "La actitud de Meriton es incomprensible"

El conseller de política territorial, obras públicas y movilidad, Arcadi España, responde en Deportes COPE Valencia al asunto que que más preocupa a Meriton, al que tilda de comportamientos "no adecuados", "sin visión de futuro" y con mucho "desinterés"

Ayuntamiento y Conselleria parecen no ponerse de acuerdo

Lo primero es que con esta ATE hay que tener la sangre fría y la ley en la mano. Tenemos dos novedades. Una es el escrito que ha presentado el VCF y el del Ayuntamiento. Respecto a la fase I, con la construcción del hotel junto al antiguo Mestalla hay un incumplimiento que no es imputable al VCF según el Ayuntamiento. Los técnicos de la Generalitat tienen un criterio diferente

¿Quién decide al final?

En el reparto competencial la Conselleria de Economia la que ha de hacer el seguimiento y control de la ATE. Ellos nos solicitaron un informe con las posibles sanciones y eso hemos hecho.

España, en una intervención en Les Corts



Mensajes diferentes desde las Consellerias

La decisión la tomará la Generalitat en su conjunto. Hay opiniones y comentarios para todos los gustos, pero la posición será conjunta de la Generalitat.

Los plazos

El siguiente paso es contestar el escrito que envió la propiedad del VCF a la Generalitat y al Ayuntamiento pidiendo una prórroga y en torno al 20 de agosto que es cuando vence la fase III (la construcción del nuevo estadio) y se tomará una decisión definitiva. La prorroga, la rescisión de la ATE o las penalizaciones.

Imagen de la última reunión entre Puig y Murthy



El paso definitivo

Todo lo que tenemos ahora aportado por el VCF apunta a que no es suficiente la credibilidad y los argumentos para conseguir una cosa diferente que no sea la resolución de la ATE.

Actitud de Meriton

Si se me permite una expresión suave, me parece todo incomprensible. Hemos escuchado declaraciones que no me parecen adecuadas para una institución como el VCF la reunión que tuvieron con el president de la Generalitat apunta a desinterés y a actuar muy a corto plazo. Lo digo con tristeza. No transmiten una visión de futuro. No es homologable a lo que hacen otros grandes propietarios de clubes de fútbol.

¿Es una guerra política?

Yo no soy de guerras, soy de buscar soluciones y más en un tema como este. La política y el fútbol no son buenos aliados, mezclarlos no es bueno. Debemos defender el interés general y que se cumpla la ley. El trabajo es dar con una solución conjunta. Lo contrario no lo entenderían los ciudadanos.

¿Quién pierde más?

La propiedad del VCF no es el VCF. Hemos de ser conscientes, aunque algunos se quieren apropiar de lo que es el VCF. El VCF es de todos los aficionados. Los debates hay que hacerlos de manera sosegada