Con un punto no vale

Lo que quedó claro, desde el primer minuto, es que el conjunto granota llegaba a la capital del Pisuerga a por la victoria, ya que salió a presionar, buscando esas transiciones rápidas que le está haciendo crecer desde la llegada del entrenador leonés.



Pero los vallisoletanos salieron centrados y también mostraron su iniciativa con el balón, en un toma y daca con el rival, aunque sin que se produjera ninguna ocasión de peligro ni en un área ni en otra en los primeros minutos.



La primera la tuvo Monchu, para el cuadro local, con un potente disparo desde la diagonal que repelió el larguero.



Sylla pudo inaugurar el marcador, en el minuto 25, tras un buen pase de Meseguer, pero Dela apareció de manera milagrosa para sacar el balón bajo palos e impedir así el primer gol del encuentro. No bajó los brazos el Levante, con un activo Fabricio, que insistía en romper por la banda, aprovechando su velocidad, y con Rober Ibáñez, que no se lo pensó a la hora de disparar desde fuera del área, lo que estuvo a punto de sorprender a Masip.



Con escaso juego por parte de ambas escuadras, se llegó al descanso con el 0-0 inicial. Y Pezzolano no lo dudó a la hora de hacer las primeras permutas tras la reanudación, dando entrada a Iván Sánchez y Juric. No había continuidad en el juego y el encuentro se empezaba a hacer pesado, sin apenas llegadas, con poca profundidad. Podía pasar cualquier cosa, ya que se repartieron aciertos y errores por igual, si bien el Levante transmitía más tranquilidad.



Regresaron con más fuerza los gritos de ¡Pezzolano, dimisión!, sobre todo tras la salida de Kenedy al terreno de juego. Nada servía para romper la igualdad entre los dos equipos, aunque Fabricio dejó al estadio en silencio con un gol que luego fue anulado por fuera de juego. Los locales lo intentaron con más ahínco, pero no encontraban ideas, y no se pudo ver un atisbo de que el marcador pudiera modificarse porque los granotas tampoco jugaron a nada.



- Ficha técnica:



0 - Real Valladolid: Masip; Luis Pérez, César Tárrega, Boyomo, Lucas Rosa; Meseguer, De la Hoz (Juric, m.46), Monchu (Kenedy, m.72); Salazar (Iván Sánchez, m.46), Negredo (Biuk, m.63), Sylla.



0 - Levante U.D: Andrés Fernández; Andrés García, Maras, Dela, Álex Muñoz; Sergio Lozano (Edgar, m.79), Pablo Martínez, Algobia (Oriol Rey, m.79), Rober Ibáñez (Iván Romero, m.72); Fabricio (Cantero, m.88), Roger Brugué (Älex Valle, m.88).



Árbitro: Álvaro Moreno Aragón (Comité andaluz). Mostró cartulina amarilla a César de la Hoz (m.26), del Real Valladolid, y a Algobia (m.39) y Rober Ibáñez (m.41), del Levante.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la trigésima tercera jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio José Zorrilla ante 14.218 espectadores.