Con Dubljevic no basta para ganar en Milán

El Valencia Basket cayó en la pista del Armani Milán en un encuentro en el que no supo acoplarse a un complicado criterio arbitral, lo que le llevó a no ejercer una defensa física casi hasta el último cuarto y en el que el buen partido de Bojan Dubljevic no bastó para compensar el de Billy Baron y Bradon Davies (90-79).

Empezó el Valencia inspirado en ataque, especialmente Dubljevic, y eso le permitió hacerse con el mando del marcador sin demasiado esfuerzo defensivo. Aún así, el estricto criterio arbitral con las faltas permitió al Milán acumular muchos tiros libres y el choque se equilibró (18-18, m.7).

Pero con el paso de los minutos, los locales afinaron la puntería y de tres en tres abrieron un primer hueco (29-22, m.20). En el arranque del segundo Naz Mitrou-Long siguió castigando desde la línea de 6’75 una defensa con poco contacto físico del Valencia y la renta de menos doce obligó a Álex Mumbrú a parar el choque. Pero al unirse Hall y Billy Baron el choque amenazó con romperse (41-25, m,14).





Harper asumió el protagonismo en la dirección del equipoVBC





Fue el regreso de Dubljevic el que devolvió la calma al Valencia. Nueve puntos seguidos del interior montenegrino permitió a los visitantes volver a meterse en el partido y minimizar los daños antes del descanso pero sin poder recuperar todos el terreno perdido (50-43, m.20).



El choque se reanudó con un nuevo intercambio de canastas que desesperó a ambos entrenadores por la falta de defensa de sus equipos. En ese contexto, el Valencia se aprovechó del peor porcentaje local desde la línea de tres para llegar a ponerse a dos pero no lo pudo sostener porque Brandon Davies supo alimentar a su equipo desde posiciones cercanas.



El descanso del montengrino por su tercera falta volvió a dejar huérfano al Valencia que vio como su desventaja volvía a crecer hasta ponerse de nuevo en los dieciséis puntos. Un par de tiros lejanos, uno de Prepelic y otro de Jared Harper, permitieron a los visitantes volver a meterse en el choque antes del último cuarto pero le dejaron un importante lastre (71-60, m.30).





Puerto en una acción del partido en MilanVBC





Una mejor defensa de López-Arostegui sobre Baron permitió al Valencia un 0-6 para abrir el último cuarto con el que hizo dudar al Milán. Los puntos de Jasiel Rivero y el regreso de Dubljevic acabaron de igualar el choque pero también volvió Baron para rescatar a los locales.

Pero cuando el Valencia se disponía a su último intento, la señalización de tres cuestionables faltas en ataque le sacaron por completo del partido y permitieron al Milán firmar sin sufrir su tercera victoria seguida.



Ficha técnica:



90.- Armani Milán (29+21+21+19): Hall (14), Baron (24), Luwawu-Cabarrot (8), Melli (5), Davies (17) -cinco titular- Thomas (7), Ricci (1), Mitrou-Long (12) y Hines (2).



79.- Valencia Basket (22+21+17+19): Harper (9), Radebaugh (4), Webb III (4), Pradilla (4), Dubljevic (26) -cinco titular- Ferrando (-), Prepelic (12), López-Arostegui (8), Puerto (-), Alexander (2), Claver (2), y Rivero (8).



Árbitros: Pukl (ESL), Zamojski (POL) y Thepenier (FRA). Eliminaron al visitante Dubljevic (m.39).